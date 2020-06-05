В Кремле напомнили условие вступления в силу поправок к Конституции

Поправки в Основной закон вступят в силу только после одобрения гражданами, напомнили в Кремле.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что будет, если люди не поддержат поправки, будут ли отменены соответствующие законы.

"Такие эвентуальные рассуждения, не знаю, насколько уместны", - ответил Песков. "Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки", - напомнил он.

"Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента", - заключил представитель Кремля и напомнил, что Владимир Путин об этом сказал с самого начала.