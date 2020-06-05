В Минске пояснили причину сокращения золотовалютных резервов

Плановое погашение правительством Беларуси и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте отразились в прошедшем месяце на золотовалютных резервах страны, подтвердил финансовый регулятор РБ. За май они снизились на $3,7 млн (на 0,05%) после роста в апреле на $96,4 млн (на 1,2%).

В то же время, международные резервные активы Беларуси на 1 июня, по предварительным данным, составили $7 879,3 млн (в эквиваленте). В Национальном банке пояснили, что поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

Кстати, финансовый регулятор обратил внимание, что жители республики за истекшие пять месяцев приобрели валюты на $580,5 млн больше, чем продали. Физические лица купили наличной и безналичной валюты на $3 млрд 927,9 млн, а продали - $3 млрд 347,4 млн.

Что касается субъектов хозяйствования, то резиденты РБ купили за тот же период иностранной валюты на $9 млрд 208 млн в эквиваленте, продав $8 млрд 452,4 млн. А нерезиденты купили валюты на $130,1 млн в эквиваленте, продали - $355,3 млн, уточнили в Нацбанке.