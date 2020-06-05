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Рубрика: В мире

В Нью-Йорке минувшей ночью арестовали 300 участников акций протестов

За минувшие сутки в Нью-Йорке арестованы около 300 человек. Ситуацию в прямом эфире телеканала NY1 прокомментировал начальник городской полиции Дермот Шиа.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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"Под арест попадают мародеры, а также лица, которые нарушают общественный порядок, нападают на полицейских. За последние три дня число арестованных граждан снизилось. Минувшей ночью их было около 300", - со ссылкой на главу нью-йоркской полиции пишет ТАСС.

Комментируя поведение своих сотрудников Дермот Шиа отметил, что большинство из них в трудной ситуации действовали слаженно и сдержанно. Случаи иного поведения стражей закона сейчас расследуются. Нескольким полицейским может грозить увольнение, - добавил глава полиции Нью-Йорка.

Массовые акции протеста прокатились по городам США, после смерти Джорджа Флойда. Афроамериканец пострадал в результате агрессивного задержания в Миннеаполисе. Четверо полицейских после этого были уволены, предъявлены обвинения. Для наведения порядка привлечены силы Нацгвардии США. В ряде городов, в том числе и Нью-Йорке власти ввели комендантский час.

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