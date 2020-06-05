В Польше стартовали учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались отложенные ранее из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020. Они проводятся с целью повышения стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе. Планируется также проверить возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку.

В маневрах на Дравском полигоне примут участие около четырех тысяч американских солдат и две тысячи польских военнослужащих. Также будут задействованы около 2000 единиц техники: 100 танков, более 230 боевых машин, артиллерия, ракетные комплексы, а также авиация - самолеты F-16 и вертолеты Ми-24 ВВС Польши, пишет РИА Новости.

Участники должны проверить возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции. Также планируется отработать форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск.

Напомним, изначально эти учения должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск США: из-за океана должны были прибыть 20 тысяч солдат, к которым присоединились бы еще девять тысяч дислоцированных в Европе американских военнослужащих. Однако в марте Пентагон остановил этот процесс из-за распространения коронавируса. В итоге был отменен и ряд других связанных с Defender Europe учений.