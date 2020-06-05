В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов

В России считают обвинения в адрес российских дипломатов в Чехии "сфабрикованными" и "лживыми". Соответствующее заявление посольство России в Праге разместило на своей странице в Facebook.

В пятницу стало известно, что Чехия приняла решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства.

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - констатировали в дипмиссии, подчеркнув, что демарш чешских партнеров, "оставляет все меньше пространства для конструктивного диалога".