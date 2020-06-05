В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать черешню

"У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться", - говорится в сообщении пресс-службы санитарного ведомства.

Специалисты также обращают внимание, что лучше всего покупать ягоду с плодоножкой, так как в месте ее прикрепления при отсутствии таковой могут скапливаться микробы, что негативно скажется на ее вкусе.

В ведомстве рекомендуют отказаться от покупки ягоды с рук и на стихийных рынках. "Покупатель может требовать у продавца информацию о месте и условиях произрастания черешни", - говорится в сообщении.

Мыть черешню специалисты советуют в дуршлаге под струей проточной воды, отмечая, что нет смысла использовать для этого мыло или ошпаривать ягоды кипятком.

Хранить ягоду следует в бумажном пакете или пластиковой емкости.

В Роспотребнадзоре указывают, что в черешне довольно много витамина С. "Употребление 100 грамм ягод покрывает почти 20% суточной потребности в этом витамине", - подчеркивается в сообщении. При этом, отмечают специалисты, ягода отличается невысокой калорийностью (50-56 ккал на 100 грамм продукта, в зависимости от сорта).

Врачи также предупреждают, что употребление в течение короткого времени большого количества черешни (более 300-400 грамм) может стать причиной диареи. Сладкие сорта противопоказаны при диабете. Ярко окрашенные плоды не стоит употреблять тем, кто страдает аллергией.

Черешню не рекомендуется употреблять сразу после еды и при гастрите острого типа.