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05.06.2020 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России за сутки выявлено 8726 случаев коронавируса

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 8726 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, 37,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва - 1855
  • 2. Московская область - 762
  • 3. Санкт-Петербург - 378
  • 4. Нижегородская область - 330
  • 5. Свердловская область - 251
  • 6. Ростовская область - 196
  • 7. Красноярский край - 173
  • 8. Смоленская область - 150
  • 9. Волгоградская область - 128
  • 10. Воронежская область - 126
  • 11. Ивановская область - 125
  • 12. Архангельская область - 125
  • 13. Республика Дагестан - 124
  • 14. Орловская область - 121
  • 15. Республика Башкортостан - 119
  • 16. Ханты-Мансийский АО - 117
  • 17. Челябинская область - 108
  • 18. Новосибирская область - 108
  • 19. Тульская область - 105
  • 20. Брянская область - 96
  • 21. Саратовская область - 96
  • 22. Ульяновская область - 95
  • 23. Иркутская область - 95
  • 24. Республика Тыва - 94
  • 25. Пензенская область - 90
  • 26. Самарская область - 89
  • 27. Калужская область - 87
  • 28. Курская область - 85
  • 29. Ставропольский край - 84
  • 30. Краснодарский край - 83
  • 31. Чувашская Республика - 80
  • 32. Карачаево-Черкесская Республика - 76
  • 33. Астраханская область - 75
  • 34. Кировская область - 75
  • 35. Кабардино-Балкарская Республика - 73
  • 36. Республика Саха (Якутия) - 72
  • 37. Белгородская область - 71
  • 38. Рязанская область - 71
  • 39. Тверская область - 71
  • 40. Ярославская область - 71
  • 41. Тамбовская область - 65
  • 42. Псковская область - 65
  • 43. Хабаровский край - 65
  • 44. Липецкая область - 64
  • 45. Забайкальский край - 64
  • 46. Оренбургская область - 63
  • 47. Владимирская область - 58
  • 48. Алтайский край - 57
  • 49. Омская область - 55
  • 50. Ленинградская область - 52
  • 51. Приморский край - 51
  • 52. Республика Татарстан - 50
  • 53. Пермский край - 49
  • 54. Камчатский край - 49
  • 55. Республика Бурятия - 48
  • 56. Мурманская область - 47
  • 57. Республика Мордовия - 47
  • 58. Республика Северная Осетия - 46
  • 59. Ямало-Ненецкий АО - 45
  • 60. Удмуртская Республика - 43
  • 61. Новгородская область - 42
  • 62. Республика Марий Эл - 42
  • 63. Республика Ингушетия - 40
  • 64. Тюменская область - 36
  • 65. Калининградская область - 35
  • 66. Томская область - 35
  • 67. Республика Карелия - 28
  • 68. Кемеровская область - 28
  • 69. Амурская область - 27
  • 70. Республика Коми - 25
  • 71. Республика Адыгея - 25
  • 72. Республика Хакасия - 25
  • 73. Костромская область - 20
  • 74. Вологодская область - 17
  • 75. Чеченская Республика - 15
  • 76. Магаданская область - 15
  • 77. Сахалинская область - 13
  • 78. Республика Калмыкия - 9
  • 79. Курганская область - 9
  • 80. Еврейская АО - 6
  • 81. Чукотский АО - 6
  • 82. Республика Крым - 6
  • 83. Ненецкий автономный округ - 5
  • 84. Республика Алтай - 2
  • 85. г. Севастополь - 2

Всего в России зарегистрировано 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 144 человека:
  1. Владимирская область - 3
  2. Московская область - 5
  3. Орловская область - 3
  4. Тверская область - 2
  5. Тульская область - 3
  6. Москва - 57
  7. Архангельская область - 1
  8. Ленинградская область - 2
  9. Новгородская область - 1
  10. Псковская область - 1
  11. Санкт-Петербург - 27
  12. Краснодарский край - 1
  13. Астраханская область - 1
  14. Республика Дагестан - 1
  15. Республика Ингушетия - 1
  16. Кабардино-Балкарская Республика - 2
  17. Ставропольский край - 3
  18. Республика Марий Эл - 1
  19. Республика Мордовия - 1
  20. Пермский край - 1
  21. Кировская область - 1
  22. Нижегородская область - 3
  23. Пензенская область - 2
  24. Свердловская область - 2
  25. Тюменская область - 1
  26. Челябинская область - 2
  27. Алтайский край - 1
  28. Красноярский край - 3
  29. Иркутская область - 1
  30. Новосибирская область - 2
  31. Республика Саха (Якутия) - 3
  32. Забайкальский край - 2
  33. Камчатский край - 2
  34. Приморский край - 1
  35. Хабаровский край - 1

За весь период пандемии умерли 5 528 человек.

За последние сутки выписано 8 057 выздоровевших:
  1. Белгородская область - 85
  2. Брянская область - 97
  3. Владимирская область - 124
  4. Воронежская область - 29
  5. Ивановская область - 34
  6. Калужская область - 142
  7. Костромская область - 4
  8. Курская область - 72
  9. Липецкая область - 57
  10. Московская область - 515
  11. Орловская область - 46
  12. Рязанская область - 101
  13. Смоленская область - 38
  14. Тамбовская область - 38
  15. Тверская область - 44
  16. Тульская область - 109
  17. Ярославская область - 56
  18. Москва - 2643
  19. Республика Карелия - 5
  20. Республика Коми - 39
  21. Архангельская область - 42
  22. Вологодская область - 23
  23. Калининградская область - 22
  24. Ленинградская область - 182
  25. Мурманская область - 26
  26. Новгородская область - 3
  27. Псковская область - 17
  28. Санкт-Петербург - 381
  29. Республика Адыгея - 32
  30. Республика Калмыкия - 32
  31. Республика Крым - 13
  32. Краснодарский край - 103
  33. Астраханская область - 46
  34. Волгоградская область - 86
  35. Ростовская область - 108
  36. Севастополь - 4
  37. Республика Дагестан - 23
  38. Республика Ингушетия - 123
  39. Кабардино-Балкарская Республика - 45
  40. Карачаево-Черкесская Республика - 30
  41. Республика Северная Осетия - Алания - 166
  42. Чеченская Республика - 9
  43. Ставропольский край - 91
  44. Республика Башкортостан - 37
  45. Республика Марий Эл - 51
  46. Республика Мордовия - 48
  47. Республика Татарстан - 105
  48. Удмуртская Республика - 5
  49. Республика Чувашия - 45
  50. Пермский край - 55
  51. Кировская область - 39
  52. Нижегородская область - 161
  53. Оренбургская область - 311
  54. Пензенская область - 128
  55. Самарская область - 70
  56. Саратовская область - 43
  57. Ульяновская область - 36
  58. Курганская область - 5
  59. Свердловская область - 170
  60. Тюменская область - 41
  61. Ханты-Мансийский АО - 65
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ - 33
  63. Челябинская область - 61
  64. Республика Алтай - 3
  65. Республика Тыва - 5
  66. Республика Хакасия - 25
  67. Алтайский край - 67
  68. Красноярский край - 64
  69. Иркутская область - 50
  70. Кемеровская область - 9
  71. Новосибирская область - 44
  72. Омская область - 39
  73. Томская область - 5
  74. Республика Бурятия - 24
  75. Республика Саха (Якутия) - 106
  76. Забайкальский край - 42
  77. Камчатский край - 9
  78. Приморский край - 66
  79. Амурская область - 12
  80. Магаданская область - 3
  81. Хабаровский край - 81
  82. Сахалинская область - 1
  83. Еврейская автономная область - 7
  84. Чукотский автономный округ - 1

За весь период выздоровели 212 680 человек.

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