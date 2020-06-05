В России за сутки выявлено 8726 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 8726 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, 37,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 1855
- 2. Московская область - 762
- 3. Санкт-Петербург - 378
- 4. Нижегородская область - 330
- 5. Свердловская область - 251
- 6. Ростовская область - 196
- 7. Красноярский край - 173
- 8. Смоленская область - 150
- 9. Волгоградская область - 128
- 10. Воронежская область - 126
- 11. Ивановская область - 125
- 12. Архангельская область - 125
- 13. Республика Дагестан - 124
- 14. Орловская область - 121
- 15. Республика Башкортостан - 119
- 16. Ханты-Мансийский АО - 117
- 17. Челябинская область - 108
- 18. Новосибирская область - 108
- 19. Тульская область - 105
- 20. Брянская область - 96
- 21. Саратовская область - 96
- 22. Ульяновская область - 95
- 23. Иркутская область - 95
- 24. Республика Тыва - 94
- 25. Пензенская область - 90
- 26. Самарская область - 89
- 27. Калужская область - 87
- 28. Курская область - 85
- 29. Ставропольский край - 84
- 30. Краснодарский край - 83
- 31. Чувашская Республика - 80
- 32. Карачаево-Черкесская Республика - 76
- 33. Астраханская область - 75
- 34. Кировская область - 75
- 35. Кабардино-Балкарская Республика - 73
- 36. Республика Саха (Якутия) - 72
- 37. Белгородская область - 71
- 38. Рязанская область - 71
- 39. Тверская область - 71
- 40. Ярославская область - 71
- 41. Тамбовская область - 65
- 42. Псковская область - 65
- 43. Хабаровский край - 65
- 44. Липецкая область - 64
- 45. Забайкальский край - 64
- 46. Оренбургская область - 63
- 47. Владимирская область - 58
- 48. Алтайский край - 57
- 49. Омская область - 55
- 50. Ленинградская область - 52
- 51. Приморский край - 51
- 52. Республика Татарстан - 50
- 53. Пермский край - 49
- 54. Камчатский край - 49
- 55. Республика Бурятия - 48
- 56. Мурманская область - 47
- 57. Республика Мордовия - 47
- 58. Республика Северная Осетия - 46
- 59. Ямало-Ненецкий АО - 45
- 60. Удмуртская Республика - 43
- 61. Новгородская область - 42
- 62. Республика Марий Эл - 42
- 63. Республика Ингушетия - 40
- 64. Тюменская область - 36
- 65. Калининградская область - 35
- 66. Томская область - 35
- 67. Республика Карелия - 28
- 68. Кемеровская область - 28
- 69. Амурская область - 27
- 70. Республика Коми - 25
- 71. Республика Адыгея - 25
- 72. Республика Хакасия - 25
- 73. Костромская область - 20
- 74. Вологодская область - 17
- 75. Чеченская Республика - 15
- 76. Магаданская область - 15
- 77. Сахалинская область - 13
- 78. Республика Калмыкия - 9
- 79. Курганская область - 9
- 80. Еврейская АО - 6
- 81. Чукотский АО - 6
- 82. Республика Крым - 6
- 83. Ненецкий автономный округ - 5
- 84. Республика Алтай - 2
- 85. г. Севастополь - 2
Всего в России зарегистрировано 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки умерли 144 человека:
- Владимирская область - 3
- Московская область - 5
- Орловская область - 3
- Тверская область - 2
- Тульская область - 3
- Москва - 57
- Архангельская область - 1
- Ленинградская область - 2
- Новгородская область - 1
- Псковская область - 1
- Санкт-Петербург - 27
- Краснодарский край - 1
- Астраханская область - 1
- Республика Дагестан - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Ставропольский край - 3
- Республика Марий Эл - 1
- Республика Мордовия - 1
- Пермский край - 1
- Кировская область - 1
- Нижегородская область - 3
- Пензенская область - 2
- Свердловская область - 2
- Тюменская область - 1
- Челябинская область - 2
- Алтайский край - 1
- Красноярский край - 3
- Иркутская область - 1
- Новосибирская область - 2
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Забайкальский край - 2
- Камчатский край - 2
- Приморский край - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период пандемии умерли 5 528 человек.
За последние сутки выписано 8 057 выздоровевших:
- Белгородская область - 85
- Брянская область - 97
- Владимирская область - 124
- Воронежская область - 29
- Ивановская область - 34
- Калужская область - 142
- Костромская область - 4
- Курская область - 72
- Липецкая область - 57
- Московская область - 515
- Орловская область - 46
- Рязанская область - 101
- Смоленская область - 38
- Тамбовская область - 38
- Тверская область - 44
- Тульская область - 109
- Ярославская область - 56
- Москва - 2643
- Республика Карелия - 5
- Республика Коми - 39
- Архангельская область - 42
- Вологодская область - 23
- Калининградская область - 22
- Ленинградская область - 182
- Мурманская область - 26
- Новгородская область - 3
- Псковская область - 17
- Санкт-Петербург - 381
- Республика Адыгея - 32
- Республика Калмыкия - 32
- Республика Крым - 13
- Краснодарский край - 103
- Астраханская область - 46
- Волгоградская область - 86
- Ростовская область - 108
- Севастополь - 4
- Республика Дагестан - 23
- Республика Ингушетия - 123
- Кабардино-Балкарская Республика - 45
- Карачаево-Черкесская Республика - 30
- Республика Северная Осетия - Алания - 166
- Чеченская Республика - 9
- Ставропольский край - 91
- Республика Башкортостан - 37
- Республика Марий Эл - 51
- Республика Мордовия - 48
- Республика Татарстан - 105
- Удмуртская Республика - 5
- Республика Чувашия - 45
- Пермский край - 55
- Кировская область - 39
- Нижегородская область - 161
- Оренбургская область - 311
- Пензенская область - 128
- Самарская область - 70
- Саратовская область - 43
- Ульяновская область - 36
- Курганская область - 5
- Свердловская область - 170
- Тюменская область - 41
- Ханты-Мансийский АО - 65
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 33
- Челябинская область - 61
- Республика Алтай - 3
- Республика Тыва - 5
- Республика Хакасия - 25
- Алтайский край - 67
- Красноярский край - 64
- Иркутская область - 50
- Кемеровская область - 9
- Новосибирская область - 44
- Омская область - 39
- Томская область - 5
- Республика Бурятия - 24
- Республика Саха (Якутия) - 106
- Забайкальский край - 42
- Камчатский край - 9
- Приморский край - 66
- Амурская область - 12
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 81
- Сахалинская область - 1
- Еврейская автономная область - 7
- Чукотский автономный округ - 1
За весь период выздоровели 212 680 человек.