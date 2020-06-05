В России за сутки выявлено 8726 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 8726 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, 37,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва - 1855

2. Московская область - 762

3. Санкт-Петербург - 378

4. Нижегородская область - 330

5. Свердловская область - 251

6. Ростовская область - 196

7. Красноярский край - 173

8. Смоленская область - 150

9. Волгоградская область - 128

10. Воронежская область - 126

11. Ивановская область - 125

12. Архангельская область - 125

13. Республика Дагестан - 124

14. Орловская область - 121

15. Республика Башкортостан - 119

16. Ханты-Мансийский АО - 117

17. Челябинская область - 108

18. Новосибирская область - 108

19. Тульская область - 105

20. Брянская область - 96

21. Саратовская область - 96

22. Ульяновская область - 95

23. Иркутская область - 95

24. Республика Тыва - 94

25. Пензенская область - 90

26. Самарская область - 89

27. Калужская область - 87

28. Курская область - 85

29. Ставропольский край - 84

30. Краснодарский край - 83

31. Чувашская Республика - 80

32. Карачаево-Черкесская Республика - 76

33. Астраханская область - 75

34. Кировская область - 75

35. Кабардино-Балкарская Республика - 73

36. Республика Саха (Якутия) - 72

37. Белгородская область - 71

38. Рязанская область - 71

39. Тверская область - 71

40. Ярославская область - 71

41. Тамбовская область - 65

42. Псковская область - 65

43. Хабаровский край - 65

44. Липецкая область - 64

45. Забайкальский край - 64

46. Оренбургская область - 63

47. Владимирская область - 58

48. Алтайский край - 57

49. Омская область - 55

50. Ленинградская область - 52

51. Приморский край - 51

52. Республика Татарстан - 50

53. Пермский край - 49

54. Камчатский край - 49

55. Республика Бурятия - 48

56. Мурманская область - 47

57. Республика Мордовия - 47

58. Республика Северная Осетия - 46

59. Ямало-Ненецкий АО - 45

60. Удмуртская Республика - 43

61. Новгородская область - 42

62. Республика Марий Эл - 42

63. Республика Ингушетия - 40

64. Тюменская область - 36

65. Калининградская область - 35

66. Томская область - 35

67. Республика Карелия - 28

68. Кемеровская область - 28

69. Амурская область - 27

70. Республика Коми - 25

71. Республика Адыгея - 25

72. Республика Хакасия - 25

73. Костромская область - 20

74. Вологодская область - 17

75. Чеченская Республика - 15

76. Магаданская область - 15

77. Сахалинская область - 13

78. Республика Калмыкия - 9

79. Курганская область - 9

80. Еврейская АО - 6

81. Чукотский АО - 6

82. Республика Крым - 6

83. Ненецкий автономный округ - 5

84. Республика Алтай - 2

85. г. Севастополь - 2 Всего в России зарегистрировано 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 144 человека: Владимирская область - 3 Московская область - 5 Орловская область - 3 Тверская область - 2 Тульская область - 3 Москва - 57 Архангельская область - 1 Ленинградская область - 2 Новгородская область - 1 Псковская область - 1 Санкт-Петербург - 27 Краснодарский край - 1 Астраханская область - 1 Республика Дагестан - 1 Республика Ингушетия - 1 Кабардино-Балкарская Республика - 2 Ставропольский край - 3 Республика Марий Эл - 1 Республика Мордовия - 1 Пермский край - 1 Кировская область - 1 Нижегородская область - 3 Пензенская область - 2 Свердловская область - 2 Тюменская область - 1 Челябинская область - 2 Алтайский край - 1 Красноярский край - 3 Иркутская область - 1 Новосибирская область - 2 Республика Саха (Якутия) - 3 Забайкальский край - 2 Камчатский край - 2 Приморский край - 1 Хабаровский край - 1 За весь период пандемии умерли 5 528 человек. За последние сутки выписано 8 057 выздоровевших: Белгородская область - 85 Брянская область - 97 Владимирская область - 124 Воронежская область - 29 Ивановская область - 34 Калужская область - 142 Костромская область - 4 Курская область - 72 Липецкая область - 57 Московская область - 515 Орловская область - 46 Рязанская область - 101 Смоленская область - 38 Тамбовская область - 38 Тверская область - 44 Тульская область - 109 Ярославская область - 56 Москва - 2643 Республика Карелия - 5 Республика Коми - 39 Архангельская область - 42 Вологодская область - 23 Калининградская область - 22 Ленинградская область - 182 Мурманская область - 26 Новгородская область - 3 Псковская область - 17 Санкт-Петербург - 381 Республика Адыгея - 32 Республика Калмыкия - 32 Республика Крым - 13 Краснодарский край - 103 Астраханская область - 46 Волгоградская область - 86 Ростовская область - 108 Севастополь - 4 Республика Дагестан - 23 Республика Ингушетия - 123 Кабардино-Балкарская Республика - 45 Карачаево-Черкесская Республика - 30 Республика Северная Осетия - Алания - 166 Чеченская Республика - 9 Ставропольский край - 91 Республика Башкортостан - 37 Республика Марий Эл - 51 Республика Мордовия - 48 Республика Татарстан - 105 Удмуртская Республика - 5 Республика Чувашия - 45 Пермский край - 55 Кировская область - 39 Нижегородская область - 161 Оренбургская область - 311 Пензенская область - 128 Самарская область - 70 Саратовская область - 43 Ульяновская область - 36 Курганская область - 5 Свердловская область - 170 Тюменская область - 41 Ханты-Мансийский АО - 65 Ямало-Ненецкий автономный округ - 33 Челябинская область - 61 Республика Алтай - 3 Республика Тыва - 5 Республика Хакасия - 25 Алтайский край - 67 Красноярский край - 64 Иркутская область - 50 Кемеровская область - 9 Новосибирская область - 44 Омская область - 39 Томская область - 5 Республика Бурятия - 24 Республика Саха (Якутия) - 106 Забайкальский край - 42 Камчатский край - 9 Приморский край - 66 Амурская область - 12 Магаданская область - 3 Хабаровский край - 81 Сахалинская область - 1 Еврейская автономная область - 7 Чукотский автономный округ - 1 За весь период выздоровели 212 680 человек. Биолог прокомментировал открытие новых молекулярных качеств коронавируса