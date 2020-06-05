В Сирии 11 беженцев покинули лагерь Эр-Рукбан под наблюдением военных РФ

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжает фиксировать выход беженцев с неподконтрольной сирийскому правительству территории лагеря Эр-Рукбан.

По словам представителя ЦПВС Виталия Ефременкова, еще 11 человек - две семьи - покинули эту территорию. Они выехали в кузове грузовика. По словам водителя Мизията Руима, именно так обычно люди и покидают Эр-Рукбан, хотя сделать это непросто - никогда нет гарантии, что тебя выпустят. По его словам, жизнь в лагере очень тяжелая. Там нет воды, еды и медицинской помощи, пишет ТАСС.

Выбравшихся из Эр-Рукбана размещают на время карантина в небольшом палаточном лагере, где есть все необходимое. После этого люди смогут вернуться к нормальной жизни.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные бандформирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.