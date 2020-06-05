В Совфеде предложили ответить на высылку российских дипломатов из Чехии

Россия должна зеркально ответить на высылку своих дипломатов из Чехии, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я считаю, что такие вещи спускать не надо, зеркально однозначно", - заявил он Джабаров "Интерфаксу". При этом он напомнил, что решение об ответе на недружественные действия Праги будет принято "на уровне МИД и выше". "Практика показывает, что подобные вещи не остаются без последствий", - добавил сенатор.

Он предположил, что решение чешского МИДа о выдворении российских дипломатов может быть связано с намерением президента страны Милоша Земана приехать в Москву на Парад Победы.

"Дело в том, что лояльно относящийся к РФ президент Земан не раз говорил, что он поедет на Парад Победы в Москву. Сначала он это планировал на 9 мая, а потом сказал, что, когда будет назначена новая дата, он поедет. Вот назначили новую дату недавно, и чехи сделали такой недружественный шаг - выдворили двух наших сотрудников посольства, рассчитывая на то, что Земан в такой ситуации отменит свой визит в Россию", - пояснил Джабаров.

Ранее в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции, что два сотрудника российского посольства объявлены персонами нон-грата. Он пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков". По словам главы правительства, "это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике.