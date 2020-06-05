В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает очередной выпад Вашингтона в сторону Москвы отражением внутренних проблем американских элит.

Так он прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что Россия на Ближнем Востоке "играет деструктивную роль" и "должна уйти" из региона.

По мнению Джабарова, одна из причин высказывания Шенкера заключается в том, что "американцы хотят сейчас свои внутренние проблемы перевести на внешний тренд".

Еще одна цель заявления представителя госдепа - "попытаться снова дискредитировать Россию", считает он. При этом сенатор напомнил, что сами США в ближневосточном регионе натворили такого, чего "уже никто не натворит".

"Можно вспомнить события в Египте, все "цветные революции", Ирак, Сирию. Куда бы Америка ни вмешивалась, она оставляла после себя разруху, войны и террористические угрозы", - отметил парламентарий.