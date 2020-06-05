В США скончался последний получатель пенсии ветерана Гражданской войны

В Соединенных Штатах умерла Ирэн Триплетт - последний гражданин США, получавший пенсию ветерана Гражданской войны (1861-1865). Женщине было 90 лет, и она скончалась в доме престарелых в Северной Каролине, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что пенсия составляла 877,56 доллара в год или 73,13 доллара в месяц, пишет РИА Новости. Триплетт имела право на пожизненное пособие как ребенок-инвалид участника Гражданской войны в рядах армии Конфедерации. Она родилась в 1930 году, когда ее отцу Моузу Триплетту было почти 84 года.

В министерстве по делам ветеранов США сообщили, что по состоянию на 2020 год пенсии продолжают получать вдовы и дети солдат, павших в давних войнах. Например, Испано-американской войне 1898 года.