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05.06.2020 09:35
Рубрика: Спорт

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Текст: Максим Домчев
Федерация хоккея России объявила о назначении на пост главного тренера сборной России по хоккею Валерия Брагина, ранее возглавлявшего молодежную национальную команду.
Фото: Денис Тырин/ТАСС Фото: Денис Тырин/ТАСС
Фото: Денис Тырин/ТАСС

Официальный сайт ФХР сообщил об изменениях в тренерском штабе сборной России. Вместо Алексея Кудашова, который по данным СМИ, покинул сборную и уйдет с поста наставника СКА по семейным обстоятельствам, главным тренером национальной команды стал Валерий Брагин.

Брагин известен по работе с молодежной сборной России. Он возглавлял команду 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. За это время российская молодежка в 2011 году выиграла чемпионат мира, четырежды становилась второй и два раза были завоеваны бронзовые награды.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России", - цитирует слова Брагина пресс-служба ФХР.

"Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодежной сборной, которую возглавлял 8 лет и завоевал 7 медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло все поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звездами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков", - сказал глава ФХР Владислав Третьяк.

Помогать Брагину будут Алексей Жамнов, Андрей Козырев, а также приглашенный из молодежной команды Александр Бойков. Руководить олимпийской сборной по-прежнему будет Олег Браташ.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

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