Верховный суд признал террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокурора России, признав террористической организацию "Хайят Тахрир аш-Шам".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Генеральный прокурор Игорь Краснов в порядке части 2 статьи 24 ФЗ "О противодействии терроризму" обратился в Верховный Суд РФ с административным исковым заявлением о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации.

В своем иске глава надзорного ведомства указал, что деятельность этой организации и проводимая ею пропагандистская и другая работа представляет серьезную угрозу национальным интересам Российской Федерации, социальной и политической стабильности, жизни и здоровью граждан России.

Как отметили в надзорном ведомстве, административное дело по заявлению Генпрокурора было рассмотрено Верховным судом 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.