Власти Боливии закроют свои посольства в Никарагуа и в Иране

Боливия закроет посольства в Никарагуа и Иране для сокращения расходов. Сэкономленные средства направят на борьбу с распространением коронавируса. О принятом решении в эфире телеканала Bolivia TV рассказала временный президент страны Жанин Аньес.

"Экономия сейчас очень важна для страны. Решение о закрытие посольств продиктовано только экономической необходимостью. С этой же целью мы упраздним министерства спорта, культуры и связи. Их обязанности перейдут другим ведомствам. Теперь в стране будет не 20, а 17 министерств", - приводит пояснения ТАСС.

Все средства от реорганизации направят в сферу здравоохранения. Они должны помочь справиться с распространением нового типа коронавируса. Первые случаи заражения COVID-19 в Боливии были зарегистрированы десятого марта. По последним данным, в стране инфицированы уже более десяти тысяч человек. На территории Боливии действуют карантинные ограничения.