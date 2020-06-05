Власти Подмосковья отложили открытие торговых центров

Московская область пока не готова к дальнейшему снятию ограничений по коронавирусу. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава региона Андрей Воробьев.

Перейти на новый этап возвращения к прежней жизни мешает коэффициент распространения заболевания, который пока серьезно не снижается.

"Мы хотели открыть торговые центры. Мы хотели что-то еще добавить к той "дозе" послаблений, которые мы смогли сделать, но не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят о том, что это делать рано", - подчеркнул Воробьев.