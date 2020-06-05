ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок

Согласно новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны в обязательном порядке носить лицевую маску, чтобы обуздать распространение COVID-19. В противном случае, они не должны общаться друг с другом, чтобы не заразиться коронавирусом, отметили в организации. "ВОЗ рекомендует правительствам поощрять население носить маски в местах, где широко распространена передача вируса, а социальное дистанцирование затруднено, например, в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга для представителей СМИ в Женеве в пятницу.

Масками, отметили в ВОЗ, также должны в обязательном порядке пользоваться люди, живущие в стесненных условиях, например, в лагерях беженцев или трущобах. Их также должны носить все лица, перемещающиеся на общественном транспорте. При этом, в соответствии с новыми рекомендациями, необходимо носить маску, сделанную из трехслойной ткани. Это внутренний слой из впитывающего материала, такого как хлопок, средний слой, который действует как фильтр или барьер, такой как нетканый материал полипропилен и, наконец, внешний слой из неабсорбирующего материала, такого как полиэфир или смесь полиэфира, уточняет CNN. Кроме того, следует избегать масок, которые могут быть сделаны из шелка, быть эластичными или пористыми. "Выбирайте материалы, которые улавливают капли, но остаются легкими для дыхания. Избегайте эластичных материалов, поскольку растяжение может увеличить размеры пор. Предпочтительно использовать ткань, которую можно стирать при температуре в 60 градусов Цельсия или выше", - говорится в сообщении организации. Одновременно эксперты советуют как можно чаще стирать многоразовые маски.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на директора организации, эти рекомендации ВОЗ, которые были обнародованы на брифинге в пятницу, являются результатом исследований, проведенных по заказу организации. По словам экспертов, до сих пор неизвестно, защищены ли на сто процентов носители масок, однако эти медицинские средства, отмечает издание, действительно обеспечивают защиту при правильном использовании. В этой связи, например, британским властям, вероятно придется переосмыслить свои рекомендации после значительного изменения позиции ВОЗ. Напомним, что в четверг Даунинг-стрит объявил о том, что с 15 июня во время поездок на общественном транспорте в Британии пассажирам будет обязательно носить лицевые покрытия. Однако, уточнили в правительстве, это могут быть не только маски, а простые футболки или шарфы, которыми можно будет прикрывать лицо.

Между тем

На брифинге ВОЗ также было отмечено то, что "горячие точки пандемии" постепенно смещаются из Европы и Азии в страны Центральной и Южной Америки. По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения, доктора Маргарет Харрис, озвученным на брифинге в Женеве, в странах, которые ослабили ограничительные меры, произошли "всплески" пандемии коронавируса.