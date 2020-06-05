Вузы получат дополнительные средства на зарплаты в июне

Вузы, у которых возникли сложности с выплатами зарплат преподавателям, получат поддержку от государства уже в июне, сообщил в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе "прямой линии". При этом никаких сокращений в вузах не планируется.

- Уже было озвучено на совещании с главой государства: вузам и научным организациям будет оказана дополнительная поддержка в размере 41,4 миллиарда рублей, - уточнил министр. - Сейчас министерство очень активно анализирует финансовое состояние каждого университета, каждой научной организации, в том числе с учетом запросов, которые поступили. Уже в июне туда, где наиболее сложная ситуация, поступят дополнительные средства на выплату зарплат.

Валерий Фальков подчеркнул: увольнения не планируются. Все беспокойства в вузах о сокращениях, как правило, связаны с нагрузкой: когда ее становится меньше, возникают вопросы и по штату сотрудников. Но сейчас для этого нет никаких причин.

- Никаких предпосылок, чтобы сокращать штат университета или оставлять преподавателей без работы, я не вижу, - отметил министр. - С каждым годом студентов будет становиться только больше.

Если все же попытки кого-то уволить будут, то в министерство всегда можно обратиться. "Мы держим руку на пульсе и по каждому случаю будем отдельно разбираться",- пообещал Фальков.