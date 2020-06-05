Вузы получат дополнительные средства на зарплаты в июне

Новости

В Совфеде предложили ответить на высылку российских дипломатов из Чехии 16:46
У главного федерального инспектора Кировской области выявили COVID-19 16:45
Путин согласился помочь зоозащитникам 16:39
Германия выступила против санкций США по "Северному потоку-2" 16:37
Палестина не приняла налоговые отчисления от Израиля 16:35
На Дону чиновника обвинили в аферах с канализацией на 24 млн рублей 16:31
Renault тестирует в Европе новый Logan 16:29
В Раде призвали к отставке Авакова с поста главы МВД Украины 16:28
Русская гуманитарная миссия оказала помощь нуждающимся в Косово 16:23
Путин призвал не затягивать с реализацией предложений экологов 16:19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп" 16:15
В Петербурге возобновится работа ночных автобусов 16:11
Суд арестовал экс-замглавы управления капстроительства Оренбурга 16:11
"Любил народ": Борис Грачевский рассказал, каким был Михаил Кокшенов 16:09
Владелец Volkswagen Golf не позволил утонуть своей машине 16:05
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов 16:01
Главный фтизиатр Минздрава напомнила о масках и перчатках 15:59
Пригожин объяснил, почему отказался работать с Михайловым, Ваенгой и Гуфом 15:58
Житель Удмуртии установил рекорд России по скандинавской ходьбе 15:56
Раскопан древнейший на Земле паразит 15:30
Фониатр дал советы любителям вокала по уходу за голосом 15:25
На Кубани завели дела из-за загрязнений черноморских пляжей 15:25
У калининградского министра диагностировали COVID-19 15:19
Путин обещал учесть предложения экологов в нацпроекте 15:19
Названы самые привлекательные для туризма регионы Арктики 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 16:33
Рубрика: Общество

Вузы получат дополнительные средства на зарплаты в июне

Текст: Мария Агранович
Вузы, у которых возникли сложности с выплатами зарплат преподавателям, получат поддержку от государства уже в июне, сообщил в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе "прямой линии". При этом никаких сокращений в вузах не планируется.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Уже было озвучено на совещании с главой государства: вузам и научным организациям будет оказана дополнительная поддержка в размере 41,4 миллиарда рублей, - уточнил министр. - Сейчас министерство очень активно анализирует финансовое состояние каждого университета, каждой научной организации, в том числе с учетом запросов, которые поступили. Уже в июне туда, где наиболее сложная ситуация, поступят дополнительные средства на выплату зарплат.

Фото: Getty Images
Что предложило правительство для восстановления экономики и доходов граждан

Валерий Фальков подчеркнул: увольнения не планируются. Все беспокойства в вузах о сокращениях, как правило, связаны с нагрузкой: когда ее становится меньше, возникают вопросы и по штату сотрудников. Но сейчас для этого нет никаких причин.

- Никаких предпосылок, чтобы сокращать штат университета или оставлять преподавателей без работы, я не вижу, - отметил министр. - С каждым годом студентов будет становиться только больше.

Если все же попытки кого-то уволить будут, то в министерство всегда можно обратиться. "Мы держим руку на пульсе и по каждому случаю будем отдельно разбираться",- пообещал Фальков.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин предостерег от действий по принципу "после нас - хоть потоп"
В посольстве РФ в Чехии назвали провокацией высылку российских дипломатов
В Кремле заявили о недопустимости силового давления на "Норникель"
В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря