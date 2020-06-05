Выкупленное у застройщиков жилье впоследствии продадут регионам

Квартиры, выкупленные у застройщиков в рамках антикризисных мер, будут впоследствии выставляться на рынок по рыночным ценам, а также продаваться регионам для использования в соцпрограммах. Об этом сказали представители ДОМ.РФ на заседании Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при минстрое.

"Мы уже активно работаем с регионами, запрашиваем у них, какие есть у них объемы и потребности по жилью для использования в соцпрограммах по предоставлению очередникам, как бы мы могли с ними в этом плане посотрудничать", - рассказал замруководителя Аналитического центра ДОМ.PФ Никита Белоусов.

Сейчас стоит вопрос компенсации затрат компании на программу, пояснил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, поскольку средства на выкуп жилья будут заниматься на рынке по рыночной ставке. Пока выкупленные квартиры будут находиться у ДОМ.РФ, компания будет выплачивать за это порядка 9% годовых.

"Мы как компания, которая принадлежит на 100% Росимуществу, в случае, если акционер примет соответствующее решение, готовы направить выкупленный объем квартир туда, куда примет решение наблюдательный совет. Сейчас вопрос компенсации затрат действительно стоит. Потому что мы выкупаем за счет заемных средств. Но это не говорит о том, что в будущем не будет принято решение о предоставлении каким-то регионам для формирования социального фонда, некоммерческой аренды - всё возможно", - сказал Гольдберг. Он подчеркнул, что ДОМ.РФ выдвигает много разных инициатив, но старается их озвучивать лишь после того, как они пройдут согласование и утверждение.

Первые аукционы по выкупу квартир у застройщиков были объявлены ДОМ.РФ на прошлой неделе. Они пройдут в Воронежской области и Красноярском крае. В Воронежской области потенциальными участниками программы могут стать 26 застройщиков, на выкуп квартир у них будет направлено 646,6 млн рублей. В Красноярском крае участниками могут стать 29 застройщиков, на выкуп жилья в регионе направляется 1045,1 млн рублей.

По условиям программы дома, где выкупаются квартиры, должны сдаваться в эксплуатацию не позже 31 декабря 2021 года, квартиры должны подходить под определение стандартного жилья или жилья эконом-класса, более 30% квартир в доме уже должны быть проданы.