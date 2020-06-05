По данным Росстата, число безработных в апреле выросло по сравнению с мартом с 3,5 млн до 4,6 млн человек. Уровень безработицы составил 5,8 процента - самый высокий показатель с начала 2020 года. Численность официально зарегистрированных безработных выросла за месяц на 59,2 процента - до 1,3 млн человек. Росстат поясняет, что эти данные получены путем телефонного опроса, а в ряде случаев - в ходе телефонных интервью.

По оценке эксперта Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), цифры выглядят относительно оптимистично, но "в дальнейшем они могут быть пересмотрены в худшую сторону, так что необходимо подождать полноценной версии доклада, которая выйдет 5 июня". Эксперт не исключил дальнейшего роста безработицы.

Ведется и мониторинг зарплат. Согласно исследованиям, проведенным агентствами занятости Kelly Services, "Авито Работа" и "Анкор", в апреле большинство российских компаний сокращали зарплаты сотрудникам или принуждали их к отпускам. По данным Национального агентства развития квалификаций, число вакансий сокращается, вследствие чего растет конкуренция между соискателями. Более трети работников пока не увидели изменений своей занятости, но примерно столько же были вынуждены отправиться в отпуск, 22 процента попали под сокращения, а еще 22 процента опасаются увольнений. Рекордсменами по сокращению сотрудников сейчас являются Владивосток (44 процента), Москва (29) и Краснодар (29). Большинство респондентов (68 процентов) сообщили и о снижении уровня своих доходов. Это чаще всех отмечают работники сферы развлечений, туризма и услуг. Почти половина опрошенных наблюдают снижение своей рабочей нагрузки, 22 процента респондентов работают в обычном режиме, а у 7 процентов нагрузка возросла. Чуть более трети опрошенных сообщили, что полностью или частично изменилось содержание их обязанностей.

Как показало исследование Центра стратегических разработок, в попытках защититься от последствий коронавируса и обвала рубля каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты. Многие работодатели вынуждены увольнять сотрудников, так как становится нечем платить зарплату. Но Трудовой кодекс защищает только работника, освобождая его от материальной ответственности ввиду обстоятельств непреодолимой силы. На работодателя эта норма не распространяется, и в случае наступления таких обстоятельств он свою долю ответственности все равно несет. Михаил Мишустин уже предостерег работодателей от соблазна бороться с последствиями пандемии путем сокращения персонала. "Можно и нужно, - сказал он, - использовать все формы гибкой занятости людей". Например, сокращенный рабочий день или удаленную работу, "которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков". Тех же, кто пойдет на радикальное сокращение персонала, заметил премьер, проверит трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.

Число безработных в апреле выросло по сравнению с мартом с 3,5 млн до 4,6 млн человек

Примерно 10-15 миллионам человек дает работу малый бизнес. "Пока в наши профсоюзные организации не поступало жалоб на массовые увольнения, но к этому надо быть готовым", - говорит глава исполнительного комитета Конфедерации труда Игорь Ковальчук. По его словам, уволенные могут не найти себе работу и в "сером" секторе экономики, поскольку вести такой бизнес стало заметно сложнее.

Под удар попали и самозанятые. На неформальную экономику сегодня приходится 20-22 процента от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - это примерно 8 миллионов человек. Сколько из них сейчас теряют единственный источник существования, никто не знает.

Меры поддержки занятости разработало минтруда. Предлагается работников, которым грозит увольнение, обеспечивать временной работой на том же предприятии. Расходы на их зарплаты - на уровне не менее МРОТ - работодателю субсидирует государство. Субсидия обещана и работодателям, которые возьмут на работу тех, кто недавно ее потерял. Кроме того, безработным предоставят доступ к повышению квалификации. Тем, кто предпочтет открыть собственное дело, предоставят "подъемные" - 60 тысяч рублей. По прогнозам минтруда, различными мерами поддержки будет охвачено 67 тысяч человек. Объем нужных расходов станет ясен после получения заявок от регионов.

"Вирус" безработицы распространяется, но 5,8 процента - это еще не "пандемия"

Один из способов избежать безработицы предлагает "Деловая Россия": ввести отрицательный налог на фонд оплаты труда и таким образом стимулировать бизнес сохранять сотрудников даже в условиях, когда они будут вынуждены простаивать. "Мы предлагаем шкалу, в рамках которой сотрудники с зарплатой до 5 или 10 МРОТ должны получать за каждую заплаченную 1 тыс. руб. зарплаты 200 руб. компенсации от государства", - сказал глава "Деловой России" Алексей Репик. По мнению экспертов, избавляться от сотрудников полностью будут те предприятия, которые сами не очень устойчивы и ориентированы только на получение дохода. Большинство же компаний, по мнению заместителя заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, будут стараться удержать своих работников, но, возможно, станут меньше их нагружать, что отразится на зарплатах. До массовых увольнений дело пока не дошло. "Вирус" безработицы распространяется, но 5,8 процента - это еще не "пандемия".