Зачем Facebook маркирует новости "контролируемых государствами СМИ"

Компания Facebook открывает новый этап информационной борьбы за американское виртуальное пространство. Как стало известно, ведущая социальная сеть мира начинает специально отмечать аккаунты и новости "контролируемых государствами СМИ". При этом подходить к этому процессу американская IT-компания, похоже, будет весьма избирательно: если российские, китайские и иранские электронные СМИ уже получили соответствующий ярлык, то учрежденные и финансируемые правительством США медиаресурсы до сих пор никак не помечены.

О том, что Facebook планирует подобные шаги стало известно еще прошлой осенью. Тогда на волне будоражащих ум американских политиков конспирологических теорий о якобы имевшем место иностранном вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году глава соцсети Марк Цукерберг обязался предотвратить подобные попытки впредь.

В итоге к сегодняшнему дню аккаунты в Facebook не менее 18 иностранных средств массовой информации, включая российские телеканал Russia Today и информагентство Sputnik, а также китайские CCTV и People's Daily получили маркировку "Это издание находится под контролем государства Россия" или "… под контролем государства Китай". Компанию им составила иранская вещательная корпорация Press TV.

"Мы обеспечиваем большую транспарентность относительно таких издательств, потому что они объединяют влияние организации масс-медиа со стратегической поддержкой государства. И мы уверены, что людям следует знать, что они читают новости, исходящие от СМИ, которое может быт под контролем правительства", - заявил отвечающий за кибербезопасность Facebook Натаниэль Гличер.

Кроме того, в преддверии предстоящих в этом году президентских выборов в США социальная сеть также начнет блокировку рекламы от "контролируемых государством СМИ" на территории Америки. При этом "флажок", раскрывающий принадлежность медиаресурсов к тому или иному правительству, будет виден не только американским пользователям, но и гражданам в других странах. Такие действия FB объясняет необходимостью "добавить дополнительный уровень защиты от различных форм иностранного влияния на общественные дебаты".

Выводы о наличии госконтроля над СМИ будут сделаны в Facebook, исходя из структуры собственности того или иного издания, информации о его руководстве и сотрудниках, редакционной политики и правил, а также источников финансирования. Уточняется, что если СМИ, получившее маркировку, не согласно с решением соцсети, то оно в праве подать апелляцию.

Любопытно, что если в отношении принадлежности к госаппарату иностранных, прежде всего российских, китайских и иранских медиа никаких сомнений у Марка Цукерберга и его компании не возникает, то целиком финансируемые за счет правительства США американские СМИ в лучших традициях "двойных стандартов" Facebook предпочитает упорно не замечать.

Так, аккаунт в соцсети курируемого американским правительственным Агентством по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media) радиостанции "Голос Америки" помечен, как "Компания по производству и трансляции новостных материалов". А страничка в Facebook пропагандистского "Радио Свобода/Свободная Европа", несмотря на выделяемый ей властями США бюджет в 120 миллионов долларов, отмечена, как "СМИ/информационное агентство". Никаких дисклеймеров или упоминаний о возможной связи этих изданий с правительством США не имеется.

Заметим, что точный бюджет, выделяемый Вашингтоном на пропаганду через СМИ, в последние годы полностью не раскрывается. Однако известно, что в 2016 финансовом году на эти цели было израсходовано порядка 750 миллионов долларов и едва ли в Facebook не знают, какие именно издания "отработали" эти средства.

Комментаторы в самих США связывают проявленное Цукербергом внимание к маркировке "подконтрольных государствам СМИ" с банальной попыткой отвлечь внимание от разгорающегося вокруг владельца социальной сети громкого скандала. Напомним, на этой неделе сразу несколько cотрудников Facebook устроили виртуальную забастовку против решения главы компании не удалять размещаемые в соцсети сообщения президента США Дональда Трампа, которые нарушают политику онлайн платформ в области подстрекательства к насилию. Ранее именно таким образом поступила социальная сеть Twitter, удалив или пометив в качестве нуждающихся в перепроверке противоречивые комментарии действующего президента CША.

Однако сам Цукерберг, в отличие от своих либеральных коллег по американскому хай-тек сектору, делает все возможное для того, чтобы уклониться от углубляющегося и становящегося все более политизированным противостояния американской IT-индустрии с консервативным Белым домом. За такую "страусиную позицию" главу Facebook все сильнее критикуют не только его сотрудники, но и активисты многих правозащитных НПО.