Захарова ответила на провокационное заявление японского политолога по Курилам

Заявление японского политолога о "возвращении Курил" не помогают российско-японскому диалогу, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов", - сказала Захарова, напомнив, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны и этот факт закреплен международным правом.

Ранее японский политолог Юкио Касияма призвал Токио добиваться от Москвы возвращения всех четырех островов южной части Курил, которые Япония считает своими.