Застрявшие в Уругвае россияне вылетят вывозным рейсом из Буэнос-Айреса

Россияне, застрявшие в Уругвае, смогут вернуться на родину. Утром пятого июня они вылетят в Москву вывозным рейсом из Буэнос-Айреса.

В Россию отправятся 14 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на посольство РФ в Уругвае. По словам дипломатов, возможность вернуться на родину предоставлена всем гражданам, которые выразили такое желание.

Отмечается, что посольство помогло россиянам в логистике, согласовании миграционных процедур при пересечении уругвайско-аргентинской границы, доступе в аэропорт и регистрации на рейс.