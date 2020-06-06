Американцы использовали отбеливатель для профилактики коронавируса - исследование

Исследование, проведенное экспертами CDC - Центров по профилактике и контролю заболеваний США, - показало, что американцы злоупотребляют дезинфицирующими средствами для предотвращения заражения коронавирусом. В частности, они использовали отбеливатели и чистящие средства, содержащие хлор, для мытья овощей и фруктов и даже для полоскания горла.

Более трети американцев злоупотребляли чистящими средствами и дезинфицирующими средствами, чтобы попытаться предотвратить заражение коронавирусом, свидетельствуют данные исследования. Эксперты опросили более полутысячи американцев на предмет методов, используемых ими для профилактики заражения COVID-19. Как отмечает Reuters, исследование было предпринято после резко возросшего количества обращений граждан США в токсикологические центры.

Пациенты жаловались на то, что применяли моющие и дезинфицирующие средства во время пандемии в "рискованных целях". Четверть опрошенных сообщили, что у них был отмечен, по меньшей мере, один побочный эффект за последние четыре недели, который, по их мнению, был вызван неправильным использованием бытовых чистящих средств для дезинфекции продуктов. Самая распространенная рискованная практика состояла в том, чтобы мыть фрукты, овощи и другие продукты в отбеливающих растворах, отметили эксперты. 19 процентов опрошенных американцев сказали, что регулярно делали это.

CDC выступил с рекомендацией относительно того, чтобы официальные сообщения о профилактике COVID-19, которые в настоящее время в основном направлены на необходимость мытья рук с мылом и обработку помещений, должны также включать инструкции по правильному использованию чистящих и дезинфицирующих средств и хранению подобных химикатов в недоступном для детей месте.