Американские корпорации не собираются покидать китайский рынок

Новости

На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси 10:50
Во Франции начали делать из вина антисептик для рук 10:49
Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ 10:31
Польша повысила тариф на транзит российского газа на 16,5 процента 10:17
Московские врачи вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек 10:12
"Яндекс" изменил логотип в День русского языка 10:05
Как обновится Lada Largus: полный список изменений 09:46
Видео: внедорожник не осилил крутой подъем и малодушно скатился вниз 09:42
Кудашов: Мне предлагали остаться главным тренером сборной и СКА 09:30
В Уфе пьяный водитель укусил инспектора ГИБДД 09:02
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Гаваны в Москву 08:42
В Башкирии арестовали выбросившую младенца в мусорку женщину 08:40
На Камчатке умер один из оставленных родителями без присмотра младенцев 08:40
В Приморье спасли застрявшего на мелководье серого дельфина 08:03
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США 08:01
В Нью-Йорке двух полицейских отстранили за жестокие методы работы 07:55
Болсонару: Бразилия может выйти из ВОЗ вслед за США 07:26
Медики Сингапура отказались от гидроксихлорохина при лечении COVID-19 06:51
Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90% 06:34
В Приморье снят еще один ряд ограничений в связи с COVID-19 06:23
В США небольшой самолет попал в шторм и разбился 06:13
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий" 06:11
В компании Facebook удалили аккаунты с пропагандой расового неравенства 05:49
В Чите военные за ночь развернули мобильный госпиталь на 100 человек 05:48
Гастроэнтеролог рассказал о первом сигнале рака кишечника 05:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
06.06.2020 10:38
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Американские корпорации не собираются покидать китайский рынок

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой предупредило, что разрыв отношений с Китаем обойдётся США очень дорого. Накануне с призывом покинуть Китай и вернуться в США к американским компаниям обратился главный экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Издание отмечает, что представители госбезопасности США должны осознавать, насколько масштабный ущерб и потери в плане собственной конкурентоспособности понесут Штаты в результате даже частичного, не говоря уже о полном "разводе" с КНР - разрыве промышленных цепочек поставок и гуманитарных и образовательных связей между Китаем и США.

На фоне пандемии некоторые американские политики не просто не прилагают усилия к глобальному сотрудничеству, а, основываясь на устаревшем мышлении категориями "холодной войны", призывают уже не к традиционному "понижению уровня", а к "полному разрыву" экономических отношений с Китаем. Так, например, главный экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу на днях вновь обратился к американским компаниям с призывом покинуть Китай и вернуться в США. Некоторые особо ретивые политики Штатов предлагают создать т. н. "возвратный фонд" в размере 25 млрд долларов для поддержи возвращающихся, а по факту - для использования этих средств для давления и в спекулятивных целях в рамках внешнеэкономических взаимоотношений, как с Китаем, так и другими странами.

Глобальные цепочки поставок и индустриальные цепочки сформированы разными странами путем длительного конфигурирования рынка и распределения выполнения различных задач. Чжэн Юнънянь, профессор Института по делам Восточной Азии при Национальном университете Сингапура, справедливо отмечает, что именно американские компании - это главный бенефициар международного распределения производственно-трудовых задач, а жесткий разрыв отношений с Китаем идет вразрез с общенациональными интересами и социально-экономической логикой. При принятии решения о подобном разрыве любая компания руководствуется личным интересом и себестоимостью конечного продукта. Поэтому 25 млрд долларов не только не покроют ущерба, но и не смогут заинтересовать сколь бы то ни было серьезные американские компании, не подтолкнут их к выходу из Китая.

Согласно данным доклада, проведенного и опубликованного американской компанией Rhodium Group, на фоне пандемии объем инвестиций в Китай, заявленный американскими компаниями в первом квартале сего года, достиг 2,3 млрд долларов. Это лишь немногим ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В документе отмечается, что "американские компании, судя по всему, не собираются значительно сокращать объемы своих инвестиций в КНР".

Администрация Дональда Трампа с самого момента вступления его в должность неустанно подталкивает американские компании к возврату в США, однако последние попросту игнорируют призывы политиков. Согласно статистике, в 2019 году добавленная стоимость машиностроения заняла лишь 11% от ВВП США. Это самый низкий показатель с 1949 года. Торговая палата США недавно предупредила американское правительство, что нельзя слишком активно продвигать идею того, чтобы американская цепочка поставок вышла из Китая, поскольку, с большой вероятностью, это причинит ущерб самой экономике США.

Как уже отмечалось, многие американские компании не откликаются на агитацию Лоуренса Кудлоу и подобных политиков, и, более того, действуют противоположно. Так, в последнее время в городе Ухань была открыта штаб-квартира, отвечающая за страны с развивающимися рынками, и инновационный центр американского промышленного конгломерата Honeywell. Американский автопроизводитель Tesla объявил о наращивании масштабов и производственных мощностей недавно открытого в Шанхае завода. В провинции Гуандун крупномасштабный объект по производству этилена запустила компания Exxon Mobil. Американская компания Starbucks объявила о готовности создать в Китае собственный инновационный парк - позитивных примеров множество. Большой открытый китайский рынок с численностью населения в 1,4 млрд человек, обладая великолепными инфраструктурными условиями и развитой индустрией, привлекает все большее количество транснациональных корпораций. В первую очередь, американских, которые как никто другой знают, что такое выгода.

В недавнем докладе о работе правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что Китай решительно и твердо проводит политику открытости и расширения связей с внешним миром, стабилизирует цепочки поставок. Недавно при поддержке правительств Китая и Германии на двух чартерных самолетах в Китай на работу вернулись сотни ответственных сотрудников немецких компаний. Кроме того, в Китае создан удобный путь для возврата в Китай специалистов из Японии, Республики Корея и других стран.

На днях китайское правительство опубликовало "Общий план строительства пилотной зоны порта свободной торговли острова Хайнань", что непременно в дальнейшем усилит привлекательность китайского рынка и принесет больше возможностей для развития транснациональным корпорациям.

"Огромный китайский рынок нельзя игнорировать", - говорится в статье The Wall Street Journal. Это объективная реальность и глобальный консенсус. Шумиха, создаваемая политиками, подобными Лоуренсу Кудлоу, не изменят решимость инвестировать в Китай у транснациональных корпораций, в том числе, и у американских.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
МИД пообещал адекватно ответить на высылку российских дипломатов из Праги
ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок
В посольстве РФ ответили на призыв США "уйти с Ближнего Востока"
Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году