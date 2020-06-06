Американские корпорации не собираются покидать китайский рынок

Издание отмечает, что представители госбезопасности США должны осознавать, насколько масштабный ущерб и потери в плане собственной конкурентоспособности понесут Штаты в результате даже частичного, не говоря уже о полном "разводе" с КНР - разрыве промышленных цепочек поставок и гуманитарных и образовательных связей между Китаем и США.

На фоне пандемии некоторые американские политики не просто не прилагают усилия к глобальному сотрудничеству, а, основываясь на устаревшем мышлении категориями "холодной войны", призывают уже не к традиционному "понижению уровня", а к "полному разрыву" экономических отношений с Китаем. Так, например, главный экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу на днях вновь обратился к американским компаниям с призывом покинуть Китай и вернуться в США. Некоторые особо ретивые политики Штатов предлагают создать т. н. "возвратный фонд" в размере 25 млрд долларов для поддержи возвращающихся, а по факту - для использования этих средств для давления и в спекулятивных целях в рамках внешнеэкономических взаимоотношений, как с Китаем, так и другими странами.

Глобальные цепочки поставок и индустриальные цепочки сформированы разными странами путем длительного конфигурирования рынка и распределения выполнения различных задач. Чжэн Юнънянь, профессор Института по делам Восточной Азии при Национальном университете Сингапура, справедливо отмечает, что именно американские компании - это главный бенефициар международного распределения производственно-трудовых задач, а жесткий разрыв отношений с Китаем идет вразрез с общенациональными интересами и социально-экономической логикой. При принятии решения о подобном разрыве любая компания руководствуется личным интересом и себестоимостью конечного продукта. Поэтому 25 млрд долларов не только не покроют ущерба, но и не смогут заинтересовать сколь бы то ни было серьезные американские компании, не подтолкнут их к выходу из Китая.

Согласно данным доклада, проведенного и опубликованного американской компанией Rhodium Group, на фоне пандемии объем инвестиций в Китай, заявленный американскими компаниями в первом квартале сего года, достиг 2,3 млрд долларов. Это лишь немногим ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В документе отмечается, что "американские компании, судя по всему, не собираются значительно сокращать объемы своих инвестиций в КНР".

Администрация Дональда Трампа с самого момента вступления его в должность неустанно подталкивает американские компании к возврату в США, однако последние попросту игнорируют призывы политиков. Согласно статистике, в 2019 году добавленная стоимость машиностроения заняла лишь 11% от ВВП США. Это самый низкий показатель с 1949 года. Торговая палата США недавно предупредила американское правительство, что нельзя слишком активно продвигать идею того, чтобы американская цепочка поставок вышла из Китая, поскольку, с большой вероятностью, это причинит ущерб самой экономике США.

Как уже отмечалось, многие американские компании не откликаются на агитацию Лоуренса Кудлоу и подобных политиков, и, более того, действуют противоположно. Так, в последнее время в городе Ухань была открыта штаб-квартира, отвечающая за страны с развивающимися рынками, и инновационный центр американского промышленного конгломерата Honeywell. Американский автопроизводитель Tesla объявил о наращивании масштабов и производственных мощностей недавно открытого в Шанхае завода. В провинции Гуандун крупномасштабный объект по производству этилена запустила компания Exxon Mobil. Американская компания Starbucks объявила о готовности создать в Китае собственный инновационный парк - позитивных примеров множество. Большой открытый китайский рынок с численностью населения в 1,4 млрд человек, обладая великолепными инфраструктурными условиями и развитой индустрией, привлекает все большее количество транснациональных корпораций. В первую очередь, американских, которые как никто другой знают, что такое выгода.

В недавнем докладе о работе правительства премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что Китай решительно и твердо проводит политику открытости и расширения связей с внешним миром, стабилизирует цепочки поставок. Недавно при поддержке правительств Китая и Германии на двух чартерных самолетах в Китай на работу вернулись сотни ответственных сотрудников немецких компаний. Кроме того, в Китае создан удобный путь для возврата в Китай специалистов из Японии, Республики Корея и других стран.

На днях китайское правительство опубликовало "Общий план строительства пилотной зоны порта свободной торговли острова Хайнань", что непременно в дальнейшем усилит привлекательность китайского рынка и принесет больше возможностей для развития транснациональным корпорациям.

"Огромный китайский рынок нельзя игнорировать", - говорится в статье The Wall Street Journal. Это объективная реальность и глобальный консенсус. Шумиха, создаваемая политиками, подобными Лоуренсу Кудлоу, не изменят решимость инвестировать в Китай у транснациональных корпораций, в том числе, и у американских.