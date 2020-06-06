Более 40 человек задержали в ходе протестов в Нью-Йорке

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали более 40 человек, участвовавших в протестных акциях в связи со смертью задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал Fox News.

По данным полиции, демонстрации в ряде случаев переросли в беспорядки. Одного из правоохранителей ударили мусорным контейнером по голове. Всего пострадали четверо полицейских, они доставлены в городские больницы. Их жизни ничего не угрожает. У одного из задержанных нашли при себе нож.

Протесты в Нью-Йорке прошли на фоне беспорядков в Миннеаполисе, начавшихся после того, как в интернет попала видеозапись задержания Флойда по подозрению в том, что он расплатился фальшивыми купюрами. Полицейский Дерек Шовен повалил его на землю и надавил коленом на шею. По заключению медиков, афроамериканец скончался от удушья.