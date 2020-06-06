Эксперт сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Ситуацию с выходом на плато в России и других странах сравнил член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

"Самоизоляция, перчаточно-масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий - все эти меры обеспечили выход страны на плато по заболеваемости новым типом коронавируса", - отметил эксперт в интервью телеканалу "360".

Назвал медик и причины, влиявшие на статистику заражений коронавирусом в стране. Это связано и с возвращением соотечественников из стран, которые на тот момент уже были охвачены пандемией, и с нарушениями режима домашнего пребывания. Послабления в виде весенних выездов на природу сказывались на цифрах заболеваемости, напомнил Виктор Зуев. И все же в России удалось переломить ситуацию. А полученный опыт работы теперь позволяет медикам из Москвы выезжать в регионы для оказания необходимой помощи по стабилизации ситуации на местах.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в России достигла плато.