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06.06.2020 17:48
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали об изменениях в русском языке

Текст: Елена Новоселова
День рождения русского языка в десятый раз отмечается в день рождения Александра Пушкина. Поэт, в отличие от своих предшественников, писал на языке, который и сейчас понятен россиянам.
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Как он себя чувствует в эпоху цифры, дистанционки и других особенностей нашего скоростного времени, разбирались эксперты накануне праздника.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Исследование: составлен топ новых слов за последние 10 лет

Русский язык как выражение коллективного разума бурно среагировал на карантин. Лингвисты отметили всплеск новых явлений. "Мы стали чаще использовать слова "удаленка" и "дистанционка", появились и новые, такие как "ковид", "коронка", "самоизоляция", "санитайзер". Даже в самое сложное время мы не можем не играть с языком: очень интересные слова "наружа" и производные от него "наружать" и "наружитель", - рассказывает ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. - Юмористические "накарантиниться" и "короналы" (или "коронята") - дети, зачатые в период коронавируса.

Возникли и новые значения у ранее существовавших слов: "плато", "социальная дистанция". По мнению ректора, сам язык лишь со временем выберет то, что ему пригодится после карантина, но сейчас ясно одно: "Само явление надолго останется в поле зрения филологов как прекрасный пример реакции русского языка на текущие изменения в социокультурной, экономической и политической жизни.. Это еще раз подчеркивает универсальность русского языка, его гибкость, его способность меняться, а значит, и сохранять свою актуальность".

Эту ценность скоро зафиксируют в специальных поправках о защите и охране "великого и могучего" Конституции. "Последние 20-25 лет ситуация работает не в пользу распространения русского языка, - считает Маргарита Русецкая. - Сегодня он занимает лишь 10 место по распространенности. С 350 миллионов в 90-е годы ареал использования русского сжался до 260-267 миллионов. Это произошло в основном из-за стран СНГ, где далеко не везде русский язык обязателен для изучения. И в странах Европе количество тех, кто изучает русский, упало с 20 миллионов до одного. Есть, о чем думать"

Рига: Даже в детских садах русский язык объявляют вне закона

К слову, сейчас по поручению президента идет работа над программой по продвижению русского языка и созданию условий для его изучения за рубежом. А для внутреннего пользования обновляется закон о русском языке. "Министерством труда подготовлен законопроект, который усиливает внимание к использованию русского языка как языка публичной коммуникации для госслужащих и публичных деятелей", - уточнила ректор. Размышляя об актуальности поправок в Конституцию, ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что речь идет о роли русской культуры и русском языке как об объединяющей силе.

- Когда говорят о русской культуре, часто применяют прилагательное "гуманистическая", гуманизм Достоевского и Толстого. И сегодня, когда мы оказались в пандемии, стало очевидно, что выбор, который сделан у нас, очень в российской традиции. Потому что этот выбор в пользу ценности каждой жизни. То, что смертность в России даже по американским источникам существенно ниже, чем у них, показывает отношение к ценности жизни. Это взгляд русской культуры. Это про ставшую притчей во языцех слезу ребенка.

Общество Ежедневник Праздники Русский язык на постсоветском пространстве

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