Эксперты: выживут те, кто наращивает инвестиции в ИТ

Карантинные ограничения вызвали рост спроса на технологии, однако российская ИТ-индустрия страдает от "коронакризиса" так же, как и остальные отрасли экономики. Бизнес сокращает ИТ-бюджеты, перераспределяя средства на более насущные цели. Задерживаются платежи по уже выполненным технологическим работам. Участники рынка считают, что необходимо усилить кооперацию государства и ИТ-компаний.

По итогам 2020 года экономика Рунета может вырасти всего на 6-10%, что для ИТ-индустрии кризис. Негативный сценарий предполагает рост в пределах 5%. Такие прогнозы озвучил глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на IT-завтраке "Цифровые вызовы новой реальности: кто кому поможет?" Традиционно это мероприятие проходит в рамках ПМЭФ, однако в этом году в русле тенденций последних недель прошло в онлайн-формате.

В прошлом году, по данным РАЭК, экономика Рунета выросла на 15%, по некоторым сегментам - на 19%. Это самые большие темпы роста с 2014 года. Вклад экономики Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 триллиона рублей. В этом году таких цифр ждать не стоит, причем пандемия замедляет ИТ-индустрию не только в России, но и во всем мире. По оценкам Gartner, глобальное снижение ИТ-расходов составит в этом году 8%. Компании перенаправляют средства на сохранение бизнеса и критически важные для этого инициативы. В России выручка в первом квартале сократилась почти у 40% ИТ-компаний, а 82% отмечают задержку платежей по уже выполненным работам.

Но в новой реальности, как показали два месяца карантина, именно технологии становятся одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса. Поэтому выживут в кризис те, кто не сокращает, а, наоборот, наращивает инвестиции в ИТ, уверены участники встречи. Проведенный во время мероприятия онлайн-опрос показал, что 76% экспертов воспринимают кризис-2020 как новые возможности для индустрии. При этом участники рынка настаивают на том, что ИТ-отрасль должна быть включена в правительственный список наиболее пострадавших от кризиса. Главное в ИТ-отрасли - это кадры и, соответственно, фонд оплаты труда. Затраты на людей составляют около 80% общих расходов, поэтому индустрии нужны льготы по социальным налогам. Эксперты предупреждают, что сокращение рабочих мест в ИТ будет иметь длительные негативные последствия.

В последние два месяца, как рассказал директор по связям с государственными органами Ozon Сергей Кучушев, компании в сфере электронной торговли запустили программу обмена своими специалистами. Это позитивно сказались на отрасли. Однако сейчас, по его словам, нужны льготы по налогам для компаний, которые показали падение выручки.

В России и так не хватает ИТ-кадров. По данным РАЭК, сейчас в стране около 1,8 миллиона ИТ-специалистов по разным направлениям. Это 2,4% от экономически активного населения (для сравнения, в Германии - 4%, в Великобритании - 5%, в Финляндии - 7%). Совокупная потребность в ИТ-кадрах в России составляет 222 тысячи в год. А к 2024 году эта цифра, по прогнозам, вырастет до 300 тысяч.

Кадры и ликвидность - ключевые параметры для развития, подтвердили и компании, входящие в экосистему РВК. Как рассказал замгендиректора РВК Михаил Антонов, задача института развития - создать дополнительный спрос на решения ИТ-отрасли. Поэтому был объявлен прием заявок на грантовую поддержку в рамках НТИ "антиковидных" проектов. Речь идет не только о медицине, но и о любых разработках, связанных с дистанционной работой, например, или оборудованием чистых зон, приложениях, которые позволяют сохранять социальную дистанцию и в целом сделать нашу жизнь более адаптированной к новой реальности. Компании имеют возможность пройти быструю оценку проектов и уже с июля начать получать финансирование, добавил Антонов.

Эксперты отмечают несколько трендов, которые пандемия привнесла в ИТ-ландшафт. Среди них гендиректор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский выделил огромный спрос на решения для удаленной работы, публичные облачные сервисы, IP-телефонию и видеоконференции. За апрель спрос на подобные решения вырос почти на 40% по сравнению с мартом.

Еще один тренд связан с автоматизацией - ботами и аналитикой, которые раньше использовались для улучшения клиентского опыта, а сейчас критически важны для выживания из-за резко выросшей нагрузки на дистанционные каналы. Боты становятся ответственными за формирование оперативных информационных потоков в условиях пандемии. А избавлять врачей от рутины и заполнения бумажек помогают решения по преобразованию голоса в текст. Как никогда становятся востребованными бесконтактные решения. Например, термодатчики. Также востребованы системы распознавания лиц. Для подтверждения личности еще активнее стали использовать биометрию.

Эксперты заключили, что для смягчения последствий кризиса для ИТ-индустрии нужно наращивать кооперацию государства и участников рынка. Со стороны государства необходимы льготы по налогам, поддержка в формировании спроса. А ИТ-компании должны оперативно трансформировать свой продуктовый портфель под нужды рынка. Объединение усилий с государством поможет и ИТ-индустрии, и ее заказчикам.