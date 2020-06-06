"Российское кино: Стоит присмотреться" - такой заголовок можно поставить к первому видеоинтервью, которое Евгения Маркова - генеральный директор "Роскино" - дала "РГ".

Информационным поводом стало открытие первого в России онлайн-рынка контента Key Buyers Event Digital. Мультимедийная платформа будет работать с 8 по 16 июня 2020 года. На ней представлены российские фильмы, сериалы, анимация, телешоу, причем, как готовые проекты, так и те, что находятся в разработке. Также на платформе проводятся панельные дискуссии, видеоинтервью и профессиональные диалоги - деловая программа подробна и обширна.

Почему было решено организовать и провести в Сети такое мероприятие? Сколько зарегистрировано участников? Как устроена платформа и как правильно работать на ней разным категориям пользователей: покупателям контента, продюсерам, шоураннерам, режиссерам, артистам, а также представителям СМИ - об этом Евгения Маркова рассказывает, отвечая на вопросы обозревателя "РГ" Сусанны Альпериной.

Также генеральный директор "Роскино" говорит о том, как помогает государство в продвижении нашего кино по всему миру, как меняется за рубежом отношение к отечественному кинематографу, с чем у иностранцев ассоциируются российские фильмы и сериалы, какие звезды и титулованные лица примут участие в работе первого онлайн-рынка контента, почему решено на портале сделать культурную программу и какую, и о многом другом.