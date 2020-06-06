Глава МИД Кубы осудил принятие США "закона Цезаря" против Сирии

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил введение новых санкций США против Сирии. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Twitter.

"Я категорически осуждаю санкции США против Сирии и применение "закона Цезарь", - указал Родригес.

Речь идет о Законе о защите гражданских лиц в Сирии, названный "закон Цезаря". Этот документ, получивший одобрение американского конгресса, вступает в силу уже в середине июня. Отныне американские санкции будут распространяться не только на сирийское правительство и сирийскую армию, но и на любую страну, которая оказывает поддержку официальному Дамаску.

"Эти меры - тяжкое и вопиющее нарушение Устава ООН, международного права, а также прав сирийского народа. Они препятствуют восстановлению страны после 9 лет войны в условиях пандемии COVID-19", - резюмировал Родригес.