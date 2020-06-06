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Рубрика: Культура

Юрий Лепский: Я заразился вирусом Бродского

Текст: Андрей Мягков
Вечером 6 июня в шатре "Нон-фикшн" книжной ярмарки "Красная Площадь" состоялась презентация книги первого заместителя главного редактора "РГ" Юрия Лепского "Бродский только что ушел". Лично Юрий Михайлович присутствовать, к сожалению, не смог - с ним была организована видеотрансляция. Зато выступившая модератором встречи Татьяна Соловьева, начальник отдела общественных связей "Российской газеты", находилась на Красной площади во плоти, даря пришедшим читателям толику старого доброго офлайнового взаимодействия.

"Бродский только что ушел" - это книга бесед с людьми, которые знали Бродского и были его друзьями; она разбита на главы по городам, в которых поэт жил и которые любил.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Автор задает вопросы тем, кто хорошо знал Иосифа Александровича. Его друзья показывают места, где Бродский был счастлив, которые просто любил и которыми охотно делился с другими. Эти места и эти люди способны дать реальное представление об Иосифе Бродском тем, кто не был с ним знаком. Мне же кажется, что смысл этих поисков состоит еще и в том, чтобы понять, где находишься ты сам в современном контексте великой Культуры, завещанной нам гениями", - так о книге отозвалась Валентина Полухина, литературовед и почетный профессор Килского университета.

"Почему Бродский? - поинтересовалась Татьяна. - Вы не были знакомы лично, но откуда это желание следовать за ним?"

Автор действительно не был знаком с поэтом. "Как бывает в таких случаях, все произошло относительно случайно", - рассказал Юрий Михайлович. Томик стихов он в свое время отложил, решив, что "не дорос", а много лет спустя купил на книжной ярмарке сборник эссеистики. "Пришел домой, лениво начал читать и поймал себя на мысли, что сижу за этой книгой уже продолжительное время абсолютно счастливым, с чувством удивительной радости от встречи с умным и тонким собеседником. Пользуясь современной терминологией, я заразился вирусом Бродского и по прошествии стольких лет несу в себе эту прекрасную болезнь".

К слову, Юрий Лепский считает - и его мнение поддерживает Полухина - что "Нобелевку Бродский получил именно за свою эссеистику", от которой, в отличие от его англоязычной поэзии, были в восторге абсолютно все.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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"Что мы поняли о Бродском за четверть века, прошедшую с момента его смерти, чего не понимали тогда?" - последовал следующий вопрос. Ответ не заставил себя ждать: "Все мы помним фразу Евтушенко: "Поэт в России - больше, чем поэт". Если отвечать на ваш вопрос кратко, то мы поняли, что поэт в России должен быть поэтом - не больше и не меньше".

Юрий Лепский рассказал - в нем долгое время жило ощущение, что важно посетить места, где остались признаки пребывания Иосифа Александровича. А "самые верные признаки" этого пребывания - его друзья, которым автор с жаром задавал вопросы, которые не успел задать поэту лично. Так что никакой "литературный путеводитель" Лепский изначально не задумывал - ему было искренне интересно "настичь тень Бродского". "Эта книжка написана двумя сильнейшими чувствами: это любовь и зависть. Зависть к тем, с кем он дружил".

На вопрос о нестыковках, по-разному рассказанных историях, автор ответил цитатой писателя Александра Крона: "Правда - это индивидуальное истолкование истины". Так что ничего удивительного в таких курьезах памяти Лепский не видит, но ему "было важно, чтобы этот пазл из разных правд сложился в некое подобие истины". К тому же, Бродский хотел быть известным за счет одного лишь творчества: "…он всячески отделял то, что написано, от фактов личной биографии".

Есть ли кто-то родом из XX века, сопоставимый с Бродским? Тут Юрию Михайловичу трудно судить, но к некоторым поэтам (такой вывод можно сделать, опираясь на ряд суждений) Иосиф Александрович относился серьезно - например, к Высоцкому. Но о многих Бродский накрепко молчал - это значило либо высокую степень приятия, либо наоборот.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Бродский любил Венецию и Нью-Йорк - два абсолютно непохожих города; как в нем это уживалось? "Когда в Венеции вы чуть-чуть прищурите глаза - вам это напомнит некоторые места в Питере". А главное, что объединяет Венецию и Нью-Йорк - это вода: "Он старался, чтобы запах водорослей и шелестение воды каким-то образом было в его жизни".

А знаете, с кем беседовал Бродский, когда узнал, что ему присуждена Нобелевскя премия? Он сидел в Лондоне в китайском ресторанчике со своим другом, автором шпионских романов Ле Карре. Их объединяло то, что Бродский очень любил разговаривать о войне, о разведчиках и шпионах - об этом свидетельствуют разные люди. А еще они оба любили виски - за этим занятием их и застала жена человека, у которого Бродский тогда квартировал. Она сказала: "Иосиф, я бы не советовала вам больше выпивать". Бродский встрепенулся: это почему еще? "Потому, Иосиф, что у нашего подъезда вас ждут - телевизионщики. Вам присуждена Нобелевская премия".

Подобных вопросов и похожих историй в книге Юрия Лепского не счесть - почитайте, если тоже интересуетесь тенью поэта.

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