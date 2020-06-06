Как прошла церемония награждения четвертой премии "Лицей"

Новости

Названо место и дата прощания и похорон Михаила Кокшенова 16:57
В Чечне при столкновении двух составов с рельсов сошли 6 вагонов 16:53
От рака умерла актриса из "Друзей" Мэри Пэт Глисон 16:32
Эксперты назвали преимущества и недостатки нового Kia XCeed 16:30
Умер создатель комедии с Томом Хэнксом "Всплеск" Брюс Джей Фридман 16:29
Президент призвал спокойно и быстро выходить из режима ограничений 16:07
Производство фильмов в Голливуде может возобновиться 12 июня 16:03
Роспотребнадзор допустил открытие театров со зрителями 15:56
МИД не исключает провокаций со стороны НАТО к параду Победы 15:53
Американцы использовали отбеливатель для профилактики коронавируса - исследование 15:51
Жители Дагестана попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве 15:50
В Северной Осетии нашли массовое захоронение бойцов Вермахта 15:48
В Татарстане разрешили работу летних кафе и ресторанов с верандами 15:42
Началось заседание технического комитета стран ОПЕК 15:39
Путин: На продвижение русской культуры денег хватит 15:28
В Башкирии произошел пожар в торговом центре 15:22
Вопрос о передаче Александровского подворья РФ решат в течение месяца 15:03
МИД: Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно 13:55
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса 13:36
Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей 13:31
В Москве-реке спасли тонущего мужчину 13:12
На Кубани мужчину спасли после часа клинической смерти 12:42
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса 12:37
Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в разных странах 12:29
Пекин раздал жителям ваучеры для стимулирования торговли 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
06.06.2020 16:30
Рубрика: Культура

Как прошла церемония награждения четвертой премии "Лицей"

Текст: Андрей Мягков
Пандемия - не повод нарушать традиции. По крайней мере, так решили организаторы фестиваля "Красная площадь", и 6 июня совместно с организаторами премии "Лицей", как и в прошлом году, провели церемонию награждения на главной сцене фестиваля.

Погода после дождливой недели была непривычно солнечная, и хотя COVID-19 недолюбливает ультрафиолет, организаторы сделали все, чтобы вирусу в этот день на главной площади страны было совсем уж неуютно: входы на фестиваль оборудовали тепловизорами, строго следили за соблюдением перчаточно-масочного режима и максимально широко расставили кресла перед сценой. С непривычки это смотрелось немного странно, но, возможно, в таком гибридном, пограничном режиме между нормальной жизнью и карантином, нам предстоит жить еще долго.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Объявлены лауреаты четвертого сезона премии "Лицей"

В таком же гибридном режиме прошла и сама церемония: из членов жюри на Красной площади физически присутствовали его председатель, а по совместительству главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов - ему же выпала честь вести церемонию, - а также Майя Кучерская и Вера Полозкова. Тимур Кибиров и Юлия Гумен участвовали онлайн: трансляция с их участием была выведена на экран за спиной Шаргунова - вместе со счастливыми лицами финалистов.

Первые спикеры также подключились по видеосвязи: ими стали члены Наблюдательного совета премии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кореи в РФ Сок Пэ Ли и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Холерная Болдинская осень стала огромным событием русской литературной жизни, - сказал Швыдкой, отмечая, что нечто подобное пережили этой весной финалисты премии. - И я уверен, что сегодня в нашу литературную жизнь вступают яркие талантливые писатели. Всем удачи!"

Ну а затем Шаргунов приветствовал собравшихся на Красной площади уже лично. "2312 - представьте себе такое количество человек на этой сцене", - начал он. А ведь именно столько соискателей в этом сезоне приютила премия. Всем им от 15 до 35 лет, все они прямо сейчас создают литературу на русском языке - и все они так или иначе поучаствовали в "первом культурном событии в мире после пандемии". "Будет, что рассказать внукам", - заключил ведущий. Отдельно он отметил финалистов: "Все они - скажу, не заглядывая в бумажку, от чистого сердца - талантливы".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Минировали даже конфеты: правда о фашистах в альбоме "Музей и война"

"Мы тут репетировали по Зуму, и оказалось - мне, для того чтобы зачитывать биографии наших претендентов, необходимо обладать навыками скорочтения. Это отчасти будет такой рэп, но я буду стараться" - предупредил Шаргунов и начал представлять финалистов, зачитывая их краткие биографии. Попадались в этих анкетах и довольно забавные факты: выяснилось, что Сергея Кубрина называют "ДиКаприо премии "Лицей" - он "…в четвертый раз в шорте, но, кажется, единственный, кто не желает себе победы - говорит, что никуда не торопится".

Главред "Юности" отметил, что ему было особенно интересно иметь дело с прозой: "Ребята по-хозяйски цепко оглядывают жизнь. Мне кажется, в настоящей литературе очень важна смелость - и здесь есть эта безоглядная смелость". Царящее среди финалистов разнообразие также не ускользнуло от редакторского взгляда: "И стилистическая простота, и авангардные эксперименты", да и тематически тексты финалистов оказались по-хорошему разнородны.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Сергей Нарышкин: Девиз этого фестиваля - "Живем, читаем, победим!"

Следом впечатлениями дистанционно поделился Тимур Кибиров: "Пожалуй, главное мое впечатление и удивление - необычайно высокий профессионалный уровень ребят <…> Я и мои ровесники в их возрасте писали несравненно беспомощнее и смешнее". И тут же объявил бронзового призера среди поэтов - им стал Борис Пейгин; "Он идет против течения, не поддается повальному увлечению верлибром, и продолжает совершенствовать регулярный русский стих".

Далее на сцену поднялась Вера Полозкова. "Ты прочитала полторы тысячи страниц - не жалеешь что с нами связалась?" - на всякий случай уточнил Шаргунов. Вера заверила, что не жалеет и объявила собравшимся, что второе место заняла Евгения Ульянкина. "Это была самая короткая подборка, и ни одного лишнего слова в ней не было" - похвалила Полозкова лауреатку.

Ну а победителя среди поэтов озвучил президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков: им в этом году стала Александра Шалашова.

Полную версию текста читайте на портале "Год Литературы"

Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь" РГ-Фото

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Президент призвал спокойно и быстро выходить из режима ограничений
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Нарышкин назвал высылку дипломатов из Чехии гнусной провокацией
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров