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06.06.2020 18:13
Рубрика: Культура

Какие женщины очаровывали Пушкина

Текст: Андрей Васянин
День рождения Пушкина прежде венчал фестиваль - на сей раз "Красная площадь" с Пушкинского дня началась: на разных площадках 6 июня вспоминали болдинский карантин, устраивали чтения известных и не очень стихов поэта, показывали моноспектакли. Одним же их первых мероприятий стала лекция сотрудника Государственного музея А.С. Пушкина Михаила Орлова "Поэт и его музы. Донжуанский список поэта".

Кроме поэтической за Пушкиным, как известно, шла слава неутомимого ловеласа. Еще в письме к Вяземскому поэт назвал Наталью Гончарову своей "сто тринадцатой любовью", а еще были вписанные в альбом Елизаветы Ушаковой в 1829 году имена женщин, произведших на поэта наибольшее впечатление. К первому высказыванию пушкинисты относятся как к шутке (в переписке с Вяземскими юмора было в избытке), а имена из "ушаковских" списков многое рассказывают о Пушкине, его друзья, женщинах и времени, в котором те жили.
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"Я не видел ее 18 часов - ах! какое положенье, какая мука!.. Но я был счастлив 5 минут!..." - это о Кате Бакуниной, сестре одного из лицеистов. Ей (рассказчик жмет на кнопку - и публика видит на экране портрет барышни, склонившую лукаво головку) был неинтересен пацан, младше ее - оценить его по достоинству художница, фрейлина и просто красавица смогла через многие годы.

Кавалеры того времени специально ходили в театр посмотреть на полненькие ножки Авдотьи Истоминой - а потом убивали друг друга на дуэлях (на одной из них ранили в палец Грибоедова и след от раны потом позволил опознать его изуродованное тело в Тегеране). Пушкин же, также увлеченный балериной, обессмертил ее в "Онегине".

Вот эта дама с высоким плюмажем на шляпке - проходящая в "донжуанском" списке под именем "Элиза", жена одесского губернатора Екатерина Воронцова: увлеченный ею, Пушкин не поехал в "командировку", чтоб изучить ситуацию по уничтожению зловредной саранчи, но прислал в канцелярию доклад следующего содержания: "Саранча: 23 мая - Летела, летела; 24 мая - И села; 25 мая - Сидела, сидела; 26 мая - Все съела; 27 мая - И вновь улетела. Коллежский секретарь Александр Пушкин".

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Тонко чувствовавшая людей Анна Петровна Керн писала, что Пушкина очаровывало в женщинах остроумие, блеск и внешняя красота. Лектор, пользующийся всяким случаем, чтоб прочесть нам Пушкина, не мог, например, не вспомнить о его впечатлениях об императрице Елизавете Алексеевне - и не процитировать строки об одной из блестящих женщин своего времени, недосягаемой, вдохновлявшей не только поэта:

  • Чью тень, о други, видел я?
  • Скажите мне: чей образ нежный
  • Тогда преследовал меня
  • Неотразимый, неизбежный?..

Между тем, есть мнение, что императрица - та самая NN из донжуанского списка, чья личность до сих пор не установлена филологами, активно выдвигающими версии, кто бы это мог быть. Диапазон кандидаток - от супруги историка и писателя Марии Карамзиной до Марии Раевской-Волконской, жены декабриста. Михаил Орлов, увы, "озвучить" собственную версию не решился. Зато с уверенностью назвал единственного внебрачного сына Пушкина - Пашу Калашникова (умершего младенцем), рожденного крепостной Ганнибалов Ольгой Калашниковой. Она и по списку - "Ольга".

Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь" Александр Пушкин

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