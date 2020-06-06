Канадский премьер встал на колени во время протестного митинга в Оттаве

В пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил выразить солидарность с демонстрантами на акции по борьбе с расизмом, которая прошла в столице страны Оттаве. 48-летний премьер, надевший черную многоразовую маску и окруженный телохранителями, неожиданно появился на митинге "Нет справедливости = нет мира" и встал рядом с митингующими. Затем, в самый разгар акции, вместе с другими участниками также молча встал на колени.

Однако, как передал с места события корреспондент Guardian, протестующие не оценили действия премьера. Лишь несколько человек, включая телохранителей, поаплодировали ему. Другие проигнорировали поступок Трюдо. В соцсетях и вовсе, в довольно резкой форме, отреагировали на это. "Меня не интересуют эти рекламные трюки, особенно сейчас. Как вы можете встать на колени, выступая против жестокости подчиненной вам полиции? Будто у вас нет проблем с этим. Уму непостижимо наблюдать, как он поворачивается к камере, видя, что его снимают, и встает на колени", - заявил известный канадский писатель Андрэ Домиз.

Премьер-министр Канады ранее неоднократно критиковался как политиками, так и общественностью страны за свое участие в демонстрациях в целях собственного пиара. В сентябре прошлого года он присоединился к участникам климатической акции в Монреале, несмотря на то что его правительство широко критикуется активистами за спорный проект расширения трубопровода, который пройдет по территории коренных народностей Канады. В настоящее время канадский кабинет министров сталкивается с вопросами о том, как он планирует бороться с насилием со стороны полиции. За день до акции в Оттаве полицейскими была застрелена Шантель Мур, 26-летняя женщина, представитель коренного населения - аборигенов Канады, и некоторые участники акции протеста держали плакаты с ее изображением. Тогда же, в четверг, Трюдо отказался отвечать на вопрос журналиста о том, какие конкретные реформы в полиции он намерен предпринять.

Кстати

В пятницу на марше в Торонто начальник полиции города Марк Сондерс также встал на колени рядом с другими офицерами возле ее штаб-квартиры. Похоже, что "коленопреклонение ответственных сотрудников" становится новым "трендом" в Северной Америке. Так, в четверг во время церемонии прощания с Флойдом, убитым в Миннеаполисе, сначала преклонили колено несколько политиков, а затем это сделали полицейские во время следования траурного кортежа по улицам города.