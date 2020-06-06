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06.06.2020 11:50
Рубрика: Культура

Книжный фестиваль "Красная площадь" начал работу

В Москве в день рождения Александра Пушкина начал работу книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году праздник книг продлится всего три дня: с 6 по 8 июня. Тем не менее, фестиваль "Красная площадь" - это первое массовое мероприятие с момента введения карантинных мер в столице. Его проведение стало возможно в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе.
Фото: Инга Бугулова Фото: Инга Бугулова
Фото: Инга Бугулова

В 2020 году фестиваль будет самым камерным за всю его историю. Зато, как подчеркивают организаторы, возможно, самым важным, поскольку станет мощной поддержкой для всего книжного сообщества, пострадавшего в период пандемии.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Пять увлекательных книг, которые на "Красной площади" стоит заметить

На территории "Красной площади" работает 7 тематических площадок: "История отечества", "Библиотека", "Нон-фикшн", "Детская и учебная литература", "Художественная литература", "Нон-фикшн/Музейная линия" и "Главная сцена".

Свои книги представят 200 издательств, запланировано около 250 мероприятий.

Официальная церемония открытия состоится в 12.00.

Напомним, в этом году приняты особые меры для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия. Количество посетителей ограничено до 6000 в день. Чтобы попасть на фестиваль, необходимо зарегистрироваться на сайте книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф и получить бесплатный билет. Также необходимо получить разовый пропуск для передвижения по городу, чтобы доехать до места проведения. Всем посетителям необходимо надеть маски и перчатки. Дети младше 7 и граждане старше 65 лет на фестиваль, к сожалению, допущены не будут.

Справка "РГ"

Книжный фестиваль "Красная площадь" появился в 2015 году как часть годичной федеральной программы "Год литературы". Он приурочен ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина.

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на портале "Год литературы".

Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь" РГ-Видео

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