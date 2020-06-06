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06.06.2020 17:17
Рубрика: Культура

Конкурс чтецов "Живая классика" выбрал победителей

Текст: Наталья Лебедева
Суперфинал конкурса юных чтецов "Живая классика" всегда был украшением книжного фестиваля "Красная площадь". 2020 год не стал исключением. И неважно, что на сцене был только ведущий, члены жюри в масках и перчатках сидели на расстоянии полутора метров, а сами участники выступали дистанционно. Главное - увлекательный чтецкий батл состоялся и в очередной раз доказал, что классика жива.

"Каждый из нас запомнит свой первый выход на сцену после самоизоляции. Мы вышли и сразу попали на Красную площадь", - обратился к гостям фестиваля на площади и ко всем тем, кто наблюдал за трансляцией в интернете, ведущий Александр Олешко.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Запомнит этот день и Валерий Русецкий из республики Беларусь, потому что именно ему выпала честь открыть суперфинал. Выбор стихотворения - Надежда Тэффи "Дон Жуан" - тут же оценили члены жюри и поставили ему максимально возможный балл.

Но в этот раз "все десятки" вовсе не гарантировали победу, потому что в суперфинал вышли только самые лучшие - Азиза Гайназарова (Краснодарский край), Светлана Кршлянин (Сербия), Александр Омельков (Пермский край), Софья Кононова (Нидерланды), Полина Протопова (Тульская область), Неонилла Серова (Австралия), Татьяна Кряжкова (Рязанская область), Александр Максимов (Новгородская область) и единственный суперфиналист, только изучающий русский язык, Надя Матович (Сербия).

"Даже не верится, что мы все находимся на улице, на Красной площади и суперфинал все-таки состоялся, пусть и в режиме полуонлайн, - заметил председатель жюри, народный артист РФ, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев и предложил считать девизом дня знаменитую "Вакхическую песню" Александра Пушкина, и тут же прочитал это стихотворение на радость зрителей:

  • "… Да здравствуют музы, да здравствует разум!
  • Ты, солнце святое, гори!
  • Как эта лампада бледнеет
  • Пред ясным восходом зари,
  • Так ложная мудрость мерцает и тлеет
  • Пред солнцем бессмертным ума.
  • Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Его поддержала телеведущая и член жюри Яна Чурикова. "Более красивого выхода из самоизоляции и придумать нельзя. Мы улыбаемся (даже если этого не видно под масками), и мы счастливы. Пока есть великая литература, пока ребята читают эти тексты и хотят делиться этим с другими, пока жива классика, можете не сомневаться - мы прорвемся!" - заключила она.

Наконец настал самый ответственный момент: все стихи прочитаны и надо выбирать победителей. Члены жюри - Евгений Князев, Яна Чурикова, а также актриса Нонна Гришаева, телеведущие Арина Шарапова и Тимур Соловьев - что чуть было не нарушили положенную дистанцию.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Сергей Нарышкин: Девиз этого фестиваля - "Живем, читаем, победим!"

И вот к микрофону подходит Евгений Князев. "Какое счастье, что и в Австралии, и в Сербии, и в Тульской области, и в Рязанской, и в Пермской крае, по всей стране есть дети, которые хотят участвовать в этом конкурсе. В этом году заявки подали почти два миллиона человек, - напоминает Князев. - Но наша жизнь игра, и сегодня победили Светлана Кршлянин из Сербии, Татьяна Кряжкова из Рязанской области и Александр Максимов из Новгородской области".

Основатель конкурса "Живая классика" Марина Смирнова добавила, что несмотря на то, что суперфинал прошел в непривычном микс-формате, ребята получат вполне реальные призы - ноутбуки.

Завершился конкурс традиционным селфи - жюри в масках около сцены, а юные участники онлайн на большом экране. Такое точно запомнится на всю жизнь

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