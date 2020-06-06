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06.06.2020 09:30
Рубрика: Спорт

Кудашов: Мне предлагали остаться главным тренером сборной и СКА

Текст: Максим Домчев

Бывший главный тренер сборной России по хоккею и клуба СКА Алексей Кудашов рассказал, что ему предлагали продлить контракт еще на год.

Кудашов рассказал изданию "Чемпионат" о том, что решение покинуть сборную и клуб было его инициативой. Также он поблагодарил руководство ФХР и сборной за время, проведенное в команде.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Мне предлагали остаться главным тренером. На последнем собрании в марте, когда команда СКА расходилась, так как была ясность в том, что сезон не будет доигран, всему тренерскому штабу команды и мне, в том числе, было предложено продлить контракт с клубом и сборной России еще на год. Но я решил его не продлевать", - сказал Кудашов.

Он также подтвердил, что остается в сборной России в качестве консультанта.

"Все мои знания, все, что я наработал за прошлый год, будет в распоряжении команды. Планируется обмен мнениями, мое мнение тоже будет учитываться", - сказал Кудашов.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Хоккей Игроки и тренеры

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