Лукашенко одобрил работы по развитию и благоустройству Могилева

Один из шести белорусских областных центров - Могилев на берегах Днепра, - о котором сохранились летописные воспоминания еще с середины 13 века, избрал 6 июня Александр Лукашенко для подробного ознакомления в ходе очередной рабочей поездки, сообщает его пресс-служба.

"Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Город должен быть красивым", - заявил президент, заслушав доклад мэра Владимира Цумарева о модернизации столичного региона. И тут же дал ряд дополнительных поручений по его дальнейшему развитию и благоустройству, отметив, что аналогичные работы уже проведены и в других областных центрах, "жителям которых есть чем гордиться".

Отдельной темой диалога с главой государства, сообщают новостные порталы, стала реализация различных проектов по развитию инфраструктуры, которые уже реализовали местные власти за последние три года. Капитально отремонтированы, уточнил мэр, многие объекты социальной инфраструктуры, включая Дворец культуры, теннисные корты и футбольный манеж и родильный дом.

Ознакомился Лукашенко и с планами города по проектированию ряда перспективных объектов. В их числе - кардиохирургический корпус областной больницы, поликлиники в жилом районе "Казимировка", ФОК с бассейнами в микрорайоне "Фатина", а также строительство путепровода-дублера.

Заинтересовали главу государства и работы по благоустройству ландшафтно-рекреационного комплекса "Подниколье". Здесь, в частности, предусмотрено оборудование спортивных площадок, катка с павильоном, парка аттракционов, пляжной зоны и в перспективе - туристического комплекса. "Чем раньше, тем лучше, - отреагировал Лукашенко на последнюю инициативу. - Людей много, желающих посетить. Почему не развивать?"

Кстати, особый акцент он сделал на промышленной сфере 350-тысячного города, поручив определиться с тем, как использовать незадействованные производственные площади. "Найдутся инвесторы и с удовольствием придут в Могилев работать", - убежден президент.

Подробно доложили главе республики и о социально-экономическом развитии Могилевской области. По результатам первых четырех месяцев в регионе достигнуты хорошие показатели по производству сельскохозяйственной продукции, в строительстве и в розничном товарообороте, сообщают новостные источники.

Выступая на встрече перед областным активом, затронул президент и проблемы, с которыми столкнулась Беларусь в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, сегодня воедино сошлись несколько "пандемий", включая, здравоохранение, экономику и политику. "Опрокинута экономика всего мира", - констатировал он, пояснив, что она затронула не только развивающиеся, но и крупнейшие государства.

Естественно, признался президент, влияние на себе ощущает и Беларусь со своей экспортно ориентированной экономикой. "Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках", - резюмировал глава государства.