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06.06.2020 09:38
Рубрика: Культура

Макао отпразднует возвращение больших киноэкранов

Текст: Валерий Кичин
5-й Международный кинофестиваль IFFAM в Макао состоится, как обычно, в декабре, в преддверии католического Рождества. Об этом сообщила дирекция фестиваля, проходящего в бывшей португальской колонии, ныне особой административной зоне Китая, на которую не распространяются многие законы, установления и цензурные ограничения, принятые в Поднебесной.
Фото: Валерий Кичин/РГ Фото: Валерий Кичин/РГ
Фото: Валерий Кичин/РГ

Расположенный в часе езды паромом от Гонконга, Макао считается азиатским Лас-Вегасом, не уступающим игровой столице США, а по богатству, изобретательности и архитектурному размаху во многом превосходящим ее.

Фото: Пресс-служба МКФ
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Гигантские отели Venetian, Parisien, Galaxy, Grand Lisboa, Wynn поражают архитектурными формами, ослепляют сиянием, изумляют новеньким римским Колизеем и Эйфелевой башней с иголочки, деревьями с золотой листвой, величайшими в мире бассейнами с песчаными пляжами, водяными феериями и Венецией, расположившейся на третьем этаже отеля со всеми своими каналами, гондольерами и площадью Сан-Марко в натуральную величину. Все это - гибриды нескончаемых торговых центров с необозримыми казино, сорить деньгами сюда приезжают со всего Китая.

Кинофестиваль там возник пять лет назад по инициативе Марко Мюллера - одного из самых авторитетных киноменеджеров планеты, за плечами которого крупнейшие кинофорумы в Локарно, Турине, Риме, Пекине, бывшего арт-директора Венецианской Мостры. Едва запустив первый фестиваль, Мюллер перед самым его стартом неожиданно ушел, опасаясь коррупционных скандалов, в которых пресса обвиняла затеявших кинопраздник финансовых воротил. Но фестиваль устоял, поправил свою пошатнувшуюся репутацию и уже обретает некоторый авторитет как один из крупнейших кинофорумов азиатского континента. Его несколько секций включают международный и национальный конкурсы, а также информационные тематические программы. В прошлом году Гран-при в международном конкурсе завоевал фильм "Гив ми либерти" американского режиссера российского происхождения Кирилла Михановского. Просмотры проходят в огромных хорошо кондиционированных залах самых шикарных казино города, и это было первое в моей жизни Рождество, которое можно было встречать в шортах.

Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
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Темой очередного, пятого кинофестиваля станет "Праздник жизни и большой экран" - фестиваль собирается помпезно отметить возвращение в строй кинотеатров после большого перерыва в связи с пандемией. Как обещает дирекция, специальная секция будет посвящена преимуществам просмотра на большом кинотеатральном экране по сравнению с домашним камерным просмотром. "IFFAM хотел бы отпраздновать возвращение зрителей в кинотеатры и подчеркнуть радость этого прекрасного общения любителей кино, - заявил художественный директор фестиваля Майк Гудридж. - Мы не можем дождаться момента, когда кинотеатры снова откроются". Как отметила президент оргкомитета фестиваля, директор Бюро по туризму правительства Макао Мария Хелена де Сенна Фернандес, "в эти нелегкие времена, когда COVID-19 создал огромные препятствия для нормальной жизни во всем мире, киноиндустрии продолжают упорно двигаться вперед, и это вселяет надежду".

Фестиваль в Макао состоится с 3 по 8 декабря, заявки на участие в нем принимаются от кинопроизводителей, начиная с 15 июня.

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