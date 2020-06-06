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06.06.2020 09:30
Рубрика: Культура
Проект: Пушкинский конкурс

Маргарита Русецкая: На русском мы признаемся в любви

Текст: Елена Новоселова
В онлайн-марафоне "Пушкин", который "Российская газета" и портал "ГодЛитературы.РФ" проведут 6 июня в День рождения великого поэта, принимает участие и Российский институт русского языка имени А.С. Пушкина. Его ректор Маргарита Русецкая рассказала о том, что будет интересного.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Нас всех, таких разных, объединяет русский язык - основа нашей культуры и главный инструмент нашего общения. С его помощью мы задаем вопросы, делимся мнением, поддерживаем друг друга, говорим слова любви... Каждый год мы отмечали 6 июня и в институте, и на городских площадках, читали стихи, проводили лекции, игры и викторины о русском языке и литературе, - начала Русецкая. - В этом году мы объединились онлайн: придумали интересную для зрителей разных возрастов программу, включили в нее видеовыступления студентов, преподавателей, наших российских и зарубежных партнеров".

Фото: Константин Завражин/ РГ
В Пушкинском музее рассказали о мероприятиях в день рождения Пушкина

В рамках совместного проекта "РГ" и Института Пушкина, на портале "ГодЛитературы.РФ" студенты из Иордании, Ирана, Италии, Китая, Кубы, Мали, Монголии и других стран на отличном русском языке расскажут, почему выбрали для изучения язык Пушкина и почитают его сказки.

По словам ректора, среди других интересных событий, посвященных поэту, литературная гостиная "Это легкое имя: Пушкин", которая прошла накануне праздника в Instagram международного аэропорта Шереметьево им. А.С. Пушкина.

А в 12 часов Пушкинского дня на портале "Образование на русском" начнется Международный онлайн-марафон "Мой Пушкин". В нем примут участие практически все музеи, носящие имя великого поэта, начиная с "Михайловского", "Болдино", музея Пушкина в Гурзуфе, и заканчивая Пушкинским Домом и Государственным музеем им. А.С. Пушкина.

Не останутся в стороне и барды: они будут разбавлять общение ученых и музейщиков своими песнями. Организаторы обещают Александра Городницкого, Вадима Егорова, Андрея Крамаренко, Романа Львовича, Олега Митяева, Александра Соломонова (Германия) и других.

Культура Литература

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