МИД не исключает провокаций со стороны НАТО к параду Победы

Россия не исключает, что в НАТО могут предпринять провокационные действия к параду Победы, который запланирован на 24 июня, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 Мая", - отметил Грушко.

По словам замминистра, в Москве пока не видят готовности НАТО отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ в ответ на аналогичные шаги России, предпринятые в связи с коронавирусом

Грушко полагает, что активность НАТО по мере преодоления пандемии, скорее всего, будет только возрастать. При этом натовские учения происходят беспрерывно. "Продолжают осуществляться также разведывательные полеты, особенно большую активность мы фиксируем в регионе Балтики, на Черном море. Недавно американские суда вошли в Баренцево море", - заключил Александр Грушко.