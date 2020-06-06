Минировали даже конфеты: правда о фашистах в альбоме "Музей и война"

Фотографии из городов, только что освобожденных от фашистов, листовки, "начинки" бомб - все это можно будет увидеть в двухтомнике "Музей и война". Государственный центральный музей современной истории России считает его своим главным издательским проектом 2020 года и сегодня представил это уникальное издание на книжном фестивале "Красная площадь" - первом массовом мероприятии, которое состоялось в Москве за последние два месяца.

Один из крупнейших музеев современной истории в мире обладает неповторимой коллекцией фотографий, плакатов, артефактов, связанных с Великой Отечественной войной. Сотрудники музея были одновременно и рядовыми красноармейцами, и людьми с особыми полномочиями. Во время войны многие из них ушли на фронт. И в письмах от коллег помимо пожелания "бить фашистов" получали еще и задание - помнить о музее, собирать все вещевые и документальные свидетельства Священной войны.

Зимой 1943-го фашисты оставили Сталинград, а уже летом музей отправил в освобожденный город экспедицию. Сотрудникам были даны особые полномочия: разрешалось брать в коллекцию все, что необходимо. Так в фондах появилась, например, чашка. Обычная чашка, снятая с фашистской мины. Как рассказывали на презентации сотрудники музея, таких взрывоопасных бытовых предметов в Сталинграде было множество. Части вермахта, вынужденные оставить город, оставляли "на память" предметы первой необходимости. Даже какая-нибудь конфета или чайник всегда проверялись - к ним могли быть прикреплены мины.

В музейном издании увековечена память одного из самых известных защитников страны, сапожника Саши Филиппова, который в свои 14 лет был разведчиком. Саша воспитывался в многодетной семье в Сталинграде. Его братья ушли на фронт, рвался и он, когда немцы подошли к родному городу. Но из-за возраста не приняли. И Саша сам принес своим донесение о расположении вражеских сил. Его все знали как сталинградского сапожника, а в советском штабе - как агента Школьника. В 42-м Сашу поймали. Он ничего не сказал, даже под пытками, и его казнили недалеко от дома. Именно родители Саши передали в музей его личные вещи: набор инструментов и последнюю одежду.

Представленное на "Красной площади" издание также содержит множество эксклюзивных документов, которые будут интересны широкому кругу читателей, интересующихся современной историей.

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