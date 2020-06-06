Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в разных странах

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем России - Днем русского языка, который ежегодно отмечается в день рождения Александра Пушкина 6 июня.

"Сегодня этот замечательный праздник объединяет миллионы наших соотечественников в России и за ее пределами, - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина. - Русский - один из богатейших языков мира, язык великой культуры и дипломатии, международного и межнационального общения. С каждым годом в разных странах растет интерес к его изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, ее историю и традиции".

В этом году отмечается 221-я годовщина со дня рождения великого русского поэта. ООН учредила День русского языка в 2010 году, а в 2011-м он стал в России государственным праздником.