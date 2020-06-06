На Кубе выявили более 20 случаев коронавируса на корабле из Мексики

22 случая заражения коронавирусом выявили кубинские врачи на прибывшем из Мексики на Остров свободы торговом корабле. Об этом сообщил глава эпидемиологического подразделения местного минздрава Франциско Дуран в ходе ежедневной пресс-конференции.

По словам Дурана, следующий из Мексики корабль пришвартовался в одном из портов провинции Матансас. В соответствии с предусмотренными правилами пересечения границы во время пандемии коронавируса, прибывающие были помещены в изолятор, где впоследствии у них и был диагностирован COVID-19.

Всего за минувшие сутки на Кубе были выявлены 40 случаев заражения коронавирусом - самое большое число за последний месяц. А общее количество активных случаев увеличилось до 233. Таким образом, всего с начала эпидемии на Острове выявлено 2173 пациента с COVID-19. При этом за прошедшую неделю число летальных исходов не увеличилось, а общее число погибших по-прежнему составляет 83.