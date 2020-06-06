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06.06.2020 20:59
Рубрика: Спорт

На матчах бундеслиги применили звуковой эффект присутствия зрителей

Текст: Максим Макарычев
Телезрители многих стран, которые в субботу смотрели матчи немецкой футбольной бундеслиги, были удивлены тем, что во время игр были слышны гул трибун во время опасных моментов и празднования игроками забитых голов.
Фото: AP / Rui Vieira
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Известно, что ряд футбольных федераций Европы, за исключением нескольких стран, принял решение о возобновлении национальных чемпионатов без присутствия болельщиков на трибунах. Первым футбольное первенство было возобновлено в немецкой бундеслиге, однако зрители жаловались на то, что атмосфера скорее напоминает товарищеские игры, чем матчи национального первенства.

Тогда руководство телеканала BT Sport решило применить "звуковой эффект", не показывая пустые трибуны и озвучивая трансляцию шумом с трибун и восторженными криками болельщиков после забитых голов. Кроме того, было увеличено количество микрофонов, благодаря которым зрители слышали указания с тренерских скамеек и реплики игроков.

Такая технология была опробована во время двух субботних поединков. Сначала это произошло во время дневного матча "Байера" из Леверкузена и мюнхенской "Баварии", которая с заметным отрывом лидирует в немецком футбольном чемпионате. У "зрителей на трибунах" было шесть поводов для "празднования голов": мюнхенцы одержали волевую победу в гостях со счетом 4-2, а их лучший бомбардир Роберт Левандовски побил собственный рекорд по забитым голам в одном сезоне. Теперь в активе поляка за сезон в различных турнирах 44 гола, в том числе 30, забитых им в 28 сыгранных матчах в бундеслиге. Такая же технология была опробована и в вечернем матче главного преследователя "Баварии", дортмундской "Боруссии" с берлинской "Гертой".

Фото: AP Photo/Bernat Armangue
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Теперь "звуковой эффект" может быть опробован в матчах английской Премьер-лиги, которая возобновляется вслед за немецкой бундеслигой. Его может перенять телеканал Sky Sports, который показывает матчи английского футбольного чемпионата. В пользу этого высказались многие эксперты, в том числе, футбольный комментатор, а в прошлом - известный игрок английской сборной Гарри Линекер. "Наблюдение за матчами бундеслиги на @btsport и шумом толпы определенно лучше, чем жуткая тишина, которая сопровождает футбол за закрытыми дверями. Это также помогает комментаторам", - написал в Twitter Линекер. "Я действительно получаю странный прилив адреналина, наблюдая за этим матчем ("Байер"- "Бавария") и слушая шум толпы. Чувствуется, что "правильный" футбол вернулся", - сказала британский комментатор Джеки Оутли, которую цитирует ВВС.

Напомним, что первенство российской ФПЛ, где командам предстоит сыграть по восемь матчей, возобновится 19 июня. На трибунах при этом смогут присутствовать не более 10 процентов зрителей при условии соблюдения правил социального дистанцирования. Вместе с тем, матч "Краснодар" - "Динамо", который запланирован на 21 июня, с большой долей вероятности пройдет без зрителей с учетом продления властями Краснодарского края строгого режима изоляции.

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