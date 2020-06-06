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Рубрика: Власть

На перенесенные культурные мероприятия смогут выдавать ваучеры

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в правила отмены и переноса культурных мероприятий, в том числе возврата реализованных билетов, из-за угрозы или введения чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Информация об отмене или переносе должна быть опубликована не позднее 14 календарных дней со дня отмены соответствующих режимов. Если за этот срок невозможно определить новую дату проведения перенесенного мероприятия, организатор имеет право сделать это в течение шести месяцев.

В случае переноса события зрителям может быть предоставлено право прийти на него по ранее купленным билетам или же их необходимо обменять на специальные ваучеры. Форму ваучера утвердит Министерство культуры. Выдать его владельцу билета обязаны в день обращения.

Если за шесть отведенных месяцев организатор так и не объявит новую дату культурного мероприятия, то оно считается отмененным, а владельцам билетов и ваучеров возмещается полная их стоимость, причем непосредственно в день обращения.

Фото: iStock
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Все перенесенные культурные события должны быть проведены не позднее 18 месяцев со дня отмены ограничительных режимов. Не позднее чем за 30 календарных дней до него организатор обязан начать обмен ранее выданных ваучеров на новые билеты и дать об этом объявление на своем официальном сайте. При этом гражданам должны быть предоставлены сопоставимые условия, под которыми понимаются диапазон видимости и категория мест в рамках одного тарифа, ценовая категория, проведение мероприятия в том же населенном пункте. Если организатор не может это обеспечить, при согласии владельца ваучера он предоставляет билет более высокой категории без взимания дополнительной платы.

Увеличен срок возврата полной стоимости билетов при отмене или переносе - не позднее 180 дней со дня обращения. Потребовать деньги за отмененное мероприятие можно не позднее шести месяцев после снятия ограничительных режимов и не позднее девяти месяцев, если организатор в установленный срок так и не объявил новую дату.

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