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Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
06.06.2020 11:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На портале "Музейная Москва онлайн" появились новые выставки ко дню рождения Пушкина

Текст: Ангелина Зеленькова

Сегодня, 6 июня, исполняется 221 год со дня рождения поэта, писателя, драматурга Александра Пушкина. По этому случаю всех желающих ждут на портале "Музейная Москва онлайн", где открылись новые онлайн-выставки Государственного музея А.С. Пушкина и экспозиция музея-панорамы "Бородинская битва". Познакомиться с редкими экспонатами, связанными с жизнью и творчеством классика мировой литературы, можно абсолютно бесплатно.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"На портале собраны больше 30 онлайн-выставок и сотни экспонатов, посвященных Пушкину: портреты поэта и его современников, письма, иллюстрации к произведениям, старинные афиши и архивные издания, в том числе на иностранных языках", - рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

На портале мэра и правительства Москвы доступна подробная программа онлайн-площадок. Например, в галерее "Музейной Москвы онлайн" можно увидеть письмо Пушкина к деду его будущей супруги Натальи Гончаровой - Афанасию Николаевичу Гончарову - по поводу помолвки влюбленных (1830 год), изображение тройного пушкинского профиля, сделанное в начале 1830-х годов Николаем Гоголем и девятый томик сочинений поэта, выпущенный уже после его гибели.

Фото: Артем Локалов
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О внимании поэта к творчеству выдающихся писателей западной Европы, а также о том влиянии, которое они оказали на его произведения, расскажет новая экспозиция "Пушкин и французская литература".

Юным пользователям будет интересно посмотреть онлайн-выставки, посвященные знаменитым сказкам. Экспозиция "Читаем сказки А.С. Пушкина" включает в себя несколько панно и иллюстраций к произведениям, выполненных разными художниками в XIX-ХХ веках.

Еще одна выставка - "Сказки Пушкина: были и небылицы" - разработана в рамках ежегодного интерактивного фестиваля #ПушкинLeto. Экспозиция охватывает самые известные сюжеты сказок - о рыбаке и рыбке, царе Салтане, попе и работнике его Балде и другие. Здесь есть иллюстрации знаменитых художников: Бориса Смирнова "По равнинам океана едет флот царя Салтана..." (1915 год), Татьяны Мавриной "У моря видел дуб зеленый" (1970 год) и Анатолия Елисеева "Бедненький бес под кобылу подлез" (1987 год).

В Псковской области пройдет Пушкинский онлайн-фестиваль

Будет интересна и онлайн-выставка "Друг наш Пушкин...". Она расскажет посетителям о значении дружбы в поэзии и жизни Пушкина, а также о людях, с которыми его связывали непростые отношения.

Строка поиска поможет найти все экспонаты и выставки на портале "Музейная Москва онлайн", посвященные жизни и творчеству поэта.

Всего на портале "Музейная Москва онлайн" представлены свыше 50 тысяч снимков предметов из коллекций 38 городских музеев и выставочных пространств.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Александр Пушкин

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