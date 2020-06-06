Началось заседание технического комитета стран ОПЕК в формате видеоконференции, где страны картеля подведут итоги выполнения сделки ОПЕК+ и подготовят рекомендации по условиям ее дальнейшего действия.

Через два часа, в 17-00 должна начаться встреча министерского комитета ОПЕК+, на котором должны быть определены дальнейшие параметры действующего сейчас соглашения о сокращении добычи нефти.

Ожидается, что на нем будет принято решение о продлении действующего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки на срок от 1 до 2 месяцев.

Новая сделка ОПЕК+ действует с 1 мая этого года. На сегодняшний день на 100% сделку выполнили - Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Россия исполнила свои обязательства на 98%.

Основные трения между участниками соглашения о сокращении добычи возникают из-за невыполнения ее условий некоторыми странами. Ирак в мае снизил производство менее чем наполовину от установленной квоты, а Нигерия лишь наполовину от требуемых объемов. Также наполовину исполнил свои обязательства Азербайджан. Но чемпионам по невыполнению обязательств стал Алжир, сокративший добычу всего на 7% от требуемого объема.