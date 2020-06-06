НАСА заключило контракт на создание жилого блока окололунной станции

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заключило с компанией Orbital Science Corporation контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway. Речь идет о разработке дизайна жилого и логистического блока станции, который представят до конца этого года.

Предполагается, что этот блок станет местом проживания экипажа по прибытии на окололунную станцию, пишет РИА Новости. Он будет размером с небольшую квартиру и обеспечит вместе с кораблем Orion обитаемую среду для людей. Другие подробности станут известны после того, как НАСА утвердит проект.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа намерена возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Кроме этого США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС.