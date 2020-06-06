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06.06.2020 05:22
Рубрика: В мире

НАСА заключило контракт на создание жилого блока окололунной станции

Фото: AFP/Gregg Newton Фото: AFP/Gregg Newton
Фото: AFP/Gregg Newton

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заключило с компанией Orbital Science Corporation контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway. Речь идет о разработке дизайна жилого и логистического блока станции, который представят до конца этого года.

Фото: iStock
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Предполагается, что этот блок станет местом проживания экипажа по прибытии на окололунную станцию, пишет РИА Новости. Он будет размером с небольшую квартиру и обеспечит вместе с кораблем Orion обитаемую среду для людей. Другие подробности станут известны после того, как НАСА утвердит проект.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа намерена возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Кроме этого США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС.

В мире США Общество Космос

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