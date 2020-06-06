Указ губернатора Нижегородской области от 5 июня 2020 года № 102 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 6.8 после слов "общественного назначения, а также на" дополнить словом "кладбищах,".

1.2. Дополнить новым пунктом 28.4 следующего содержания:

"28.4. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования в целях недопущения проведения массовых мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечивать в дни религиозных праздников установление пунктов входного контроля на кладбища и в религиозные организации для проверки соблюдения требований настоящего Указа и рекомендаций Роспотребнадзора.".

1.3. Дополнить пунктом 28.8 следующего содержания:

"28.8. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования определять перечень общественных территорий, на которых существует риск массового скопления людей и массовых гуляний, при необходимости ограничивать въезд, остановку и стоянку на таких территориях с установлением соответствующих временных дорожных знаков.".

1.4. Пункт 34.2 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) возобновляется посещение библиотек при условии предварительной записи на выдачу книг, изданий, документов (кроме тех, которые являются частью национального фонда Российской Федерации, требующего особых условий хранения, ограниченного использования) и соблюдения посетителями требований пункта 6 настоящего Указа (оформление заявок, защита органов дыхания и рук, соблюдение дистанции и др.), а также организации библиотеками карантина книг, изданий, документов, возвращенных пользователями, на срок не менее 7 суток.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







